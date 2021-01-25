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Beylikdüzü'nde 1 işçi kazara kuyuya düşerek yaralandı!

İstanbul Beylükdüzü'nde bir inşaatta çalışan işçi kazara kuyuya düşerek yaralandı! Olay yerine çalışma arkadaşları tarafından çağrılan İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdaheleleri sonucu düştüğü kuyudan kurtarılan işçi sağlık ekiplerince hafif yaralarının olmasından dolayı hastaneye kaldırıldı.

25 Ocak 2021 Pazartesi 16:11
Beylikdüzü'nde 1 işçi kazara kuyuya düşerek yaralandı!
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İstanbul Beylikdüzü’nde 1 İnşaat İşçisi Kuyuya Düşerek Yaralandı!

İstanbul Beylikdüzü’nde bir evin inşaatında çalışan işçi, yaklaşık 10 metre derinlikteki kuyuya düşerek yaralandı.

İşçi saat 13.00 sularında Beylikdüzü Sahil Mahallesi Kuşkale Caddesi üzerinde bir evin inşaatında çalışırken yanlışlıkla kuyuya düşerek yaralandı. Öğrenilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir evin inşaatında çalışan işçi, yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü. İşçinin yardım çığlıklarını duyan arkadaşları durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ihbar üzerine intikal eden İtfaiye ekipleri yaklaşık olarak 20 dakika süren çalışmaları sonucu talihsiz işçiyi düştüğü 10 metre derinlikteki kuyudan kurtardı. Kuyuya düşen işçi çeşitli yerlerinden yaralanmasından dolayı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İşte kuyuya düşen talihsiz işçinin yaralandığı olay yeri görüntüleri;



Son Güncelleme: 25.01.2021 16:11
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