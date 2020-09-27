Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı

Yenimahalle Bent Yolu Caddesi üzerinde yer alan ormanlık alanda yangın çıktı. Gelen ihbar üzerine olay yerine yangın söndürme helikopteri giderken, yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahalede bulundu.

Aynı anda Aydos Ormanları da yanıyor

Ekiplerin çalışmaları sürerken yükselen duman çevre ilçelerden de fark edilirken, endişe yarattı.

Bu yangının yanı sıra geçen ay İstanbul Aydos Ormanları’nda da yangın çıkmıştı. Sebebi bilinmeyen yangınların artması endişe yaratmaya başladı. Çıkan yangınların yerleşim yerlerine yakın olması ise vatandaşları endişeye sevk ediyor. Öte yandan Beykoz’da çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.