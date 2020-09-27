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Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı

İstanbul Beykoz’da yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler ormanlık alanda çıkan yangına müdahalede bulundu. Ekipler çalışmalarını sürdürürken, çıkan duman çevre ilçelerden de fark edildi.

27 Eylül 2020 Pazar 16:41
Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı
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Yenimahalle Bent Yolu Caddesi üzerinde yer alan ormanlık alanda yangın çıktı. Gelen ihbar üzerine olay yerine yangın söndürme helikopteri giderken, yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahalede bulundu.


Ekiplerin çalışmaları sürerken yükselen duman çevre ilçelerden de fark edilirken, endişe yarattı.

Aynı anda Aydos Ormanları da yanıyor

Bu yangının yanı sıra geçen ay İstanbul Aydos Ormanları’nda da yangın çıkmıştı. Sebebi bilinmeyen yangınların artması endişe yaratmaya başladı. Çıkan yangınların yerleşim yerlerine yakın olması ise vatandaşları endişeye sevk ediyor. Öte yandan Beykoz’da çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 27.09.2020 16:41
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Anahtar Kelimeler:
BeykozYangın
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