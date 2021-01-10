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Beşiktaş'tan örnek hareket! Orman yangını çıkan Hatay Belen'e fidan dikildi!

Geçtiğimiz yıl Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınlarında çok geniş bir alan tahrip olurken Beşiktaş, zarar gören alana 1903 fidan dikme etkinliği yaptı. Beşiktaş yöneticilerinin katıldığı etkinliğe aynı zamanda Belen Belediyeside katıldı.

10 Ocak 2021 Pazar 19:57
Beşiktaş'tan örnek hareket! Orman yangını çıkan Hatay Belen'e fidan dikildi!
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Yaz aylarında Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan yangın sonucunda zarar gören alana Beşiktaşlı yöneticiler tarafından fidan dikildi.

Beşiktaş kulübü tarafından yapılan açıklamalarda yaz aylarında Hatay Belen’de çıkan yangınlarda tahrip olan ve zarar gören alana fidan dikildiği açıklandı. Etkinlikte ilk fidanı Beşiktaş Asbaşkanı Fatih Hakan Avşar dikerken Beşiktaş’ın bir kulüpten fazla olduğuna dikkat çekildi.

Beşiktaş’ın bir kulüpten fazlası olduğu ve sivil bir toplum kuruluşu olduğunun altını çizen Fatih Hakan Avşar ‘Bugün buraya yanan ciğerlerimize merhem olamaya geldik. Yardımlaşma kampanyası olsun, sivil toplum kuruluşuna düşen görev olsun, gerekli görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz.’ Açıklamalarında bulundu.

Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül’ün de katıldığı etkinliklerde Beşiktaş’a desteklerinden dolayı teşekkür edildi.

Konuşmalar ve açıklamalar sonrasında zarar gören bölgeye 1903 fidan dikildi. Etkinlikte Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, yönetim kurulu üyelerinden Fırat Fidan ve Hakan Baltaban’da eşlik etti.



Son Güncelleme: 10.01.2021 19:57
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Anahtar Kelimeler:
HatayBelenOrman YangınıBeşiktaşFidan1903
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