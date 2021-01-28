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Beşiktaş'ın ünlü oyuncusu Gökhan Töre baba oldu!

Beşiktaş’ın ünlü oyuncusu Gökhan Töre baba olduğunu sosyal medya üzerinden duyurdu. Oyuncunun Instagram üzerinden baba olduğunu duyurması üzerine tebrik mesajları kesilmedi. İşte detaylar…

28 Ocak 2021 Perşembe 13:06
Beşiktaş'ın ünlü oyuncusu Gökhan Töre baba oldu!
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Beşiktaş’ın kendinden söz ettiren yıldız topçusu Gökhan Töre’nin kız çocuğu oldu. Gökhan Töre baba olma sevincini Instagram üzerinden paylaştığı fotoğraf ile duyurdu.

 

 

Gökhan Töre, geçen yıl mimarlık mesleği ile uğraşan Buket Büyükdere ile evlenmişti. Birkaç ay öncesinde bu evliliğin meyvesini bekleyen çift, anne ve baba olmanın sevincini paylaştı.

 

 

Gökhan Töre ile eşi Buket Büyükdere, bugün doğum için özel bir hastanede ameliyathaneye alınmıştı. Töre çiftinin kız çocuğu dünyaya gözlerini açtı. Bunun üzerine Gökhan Töre, Instagram hesabı üzerinden eşi Buket’in ve yeni doğan kızının elini tutarken ki fotoğrafını paylaştı ve altına, “Hayatımıza hoş geldin güzel kızım..” notunu düştü ve nazar emojisi ekledi.

Töre’nin paylaştığı fotoğrafa dakikalar içinde binlerce beğeni ve tebrik mesajı yağdı.



Son Güncelleme: 28.01.2021 13:06
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Gökhan TöreBeşiktaşGökhan Töre InstagramBuket BüyükdereBuket Büyükdere Instagram
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