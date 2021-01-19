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Berkay ve Özlem Şahin'in itiraz kabul edildi! Arda Turan, cinsel taciz'den yeniden yargılanacak

Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Şahin'e cinsel tacizde bulunması yönünde açılan davada Arda Turan'ın beraat kararına yapılan itiraz İstinaf Mahkemesi tarafından bozuldu. Yüksek mahkemenin verdiği kararla birlikte Arda Turan'ın cinsel taciz suçlamasından yeniden yargılanması bekleniyor.

19 Ocak 2021 Salı 18:15
Berkay ve Özlem Şahin'in itiraz kabul edildi! Arda Turan, cinsel taciz'den yeniden yargılanacak
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2018 yılında ünlü şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Şahin ile birlikte gittikleri eğlence mekanında Berkay, eşi Özlem Ada Şahin'e cinsel tacizde bulunan ünlü futbolcu Arda Turan ile yaşadığı kavgayı mahkemeye taşımıştı. Arda Turan hakkında açılan 'cinsel taciz' suçlamasına ilişkin açılan davada mahkeme, Turan'ın beraatine karar vermişti. Berkay ve eşi Özlem Şahin, mahkeme kararına itiraz etti ve yapılan değerlendirmelerde sonucu Şahin ailesinin yaptığı dava itirazı İstinaf Mahkemesi'nce kabul edildi. Alınan yeni karar gereği futbolcu Arda Turan, aynı suçlamalarda tekrar yargılanacak.

10 Ekim 2018 tarihinde Sarıyer'de meydana gelen olayda eğlence mekanında Berkay'ın eşiyle ile karşılaşan Arda Turan'ın Özlem Ada Şahin'e cinsel tacizde bulunduğu iddia edilmiş ve bu iddialar sonrasında Arda Turan ve Berkay arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin kavgası hastanede son bulduktan sonra Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin Arda Turan'ı mahkemeye vermiş ve Turan hakkında 'cinsel taciz' suçlamasıyla dava açılmıştı. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davada Arda Turan'ın beraatine karar verilmişti.

Arda Turan hakkında verilen beraat kararı sonrası Berkay ve eşi Özlem Şahin, avukatlarına talimat vererek mahkemenin verdiği beraat kararına itirazda bulundular. Yapılan itirazı değerlendiren İstanbul 25. Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkeme tarafında verilen kararın bozulmasına hükmetti. 

Açılan dava dosyasının yeniden incelenip değerlendirilmesi sonrası İstinaf Mahkemesi bir karar verdi ve kararında taraflar arasında geçmişte bir husumet yaşayıp yaşamadıkları ve aralarında herhangi bir çıkar çatışmasının var olup olmadığının araştırılmasına, taraf ve tanıklardan bu durumun ayrıca sorgulanmasının yapılmasının gerektiği belirtilerek söz konusu hususlarda yeterli tartışmaların yapılmadan değerlendirilmemesine, soruşturma aşamasında Burak Yılmaz ve Onur Ürkmez'in tanık beyanlarının tam olarak alınmadan eksik araştırmayla beraat kararı verildiği belirtildi.

Kararda, ayrıca cinsel taciz suçlamasının mahkeme heyeti tarafından sonuca erdiğine kanaat getirilmesi dahilinde Arda Turan hakkında 'Basit yargılama usulü' ,le tekrar yargılama yapılmasına ve bu yönde değerlendirilmeye alınması gerektiği ifade edildi. İstinaf mahkemesinin söz konusu başvurusunu yerinde gören üst mahkeme ise yerel mahkemenin beraat kararını bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenerek hüküm kurulmak üzere tekrar yerel mahkemeye gönderilmesine hükmetti.



Son Güncelleme: 19.01.2021 18:15
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Anahtar Kelimeler:
Arda TuranBerkayözlem Ada şahinCinsel TacizYeniden Yargılanma
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