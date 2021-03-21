İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...

Berat Kandili ne zaman? 2021 Kandil günleri ne zaman?

Berat Kandili hangi tarihte? Sorusu araştırılmaya başlandı. Berat Kandili, mübarek üç aylar içinde Müslümanların dua ve ibadetle geçirdiği bir gündür. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılı kandil günleri ve dini günler takvimini yayımladı. Kandil günleri hangi tarihte? Berat Kandili hangi tarih2021? Soruları merak edilmeye başlandı.

21 Mart 2021 Pazar 21:49
Berat Kandili ne zaman? 2021 Kandil günleri ne zaman?
Takip Et:

2021 yılına girilmesi ile beraber ilk önce Regaip, Miraç ve sonrasında Berat Kandili gelmektedir. Berat Kandili hangi tarihte? Berat Kandili'nde oruç tutmanın sevabı nedir? Gibi soruların cevapları araştırılan konular arasında yer aldı.

Berat ne demek?

Berat (Berâet), Arapça da temize çıkma anlamındadır. İslam inancında bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması nedeniyle Mübarek Gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması nedeniyle de Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmalarından dolayı Rahmet Gecesi gibi isimler de verilmektedir.

2021 kandil günleri ne zaman?

Müslüman alemi için mübarek olarak görünen Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid kandilinin olduğu tarihler şu şekilde;

Regaip Kandili: 18 Şubat 2020

Miraç Kandili: 10 Mart 2020

Berat Kandili: 27 Mart 2020

Mevlid Kandili: 17 Ekim 2020

Üç aylar ne zaman?

Bazı aylar ve geceler, Allah'ın kullarının hatalarından uzaklaşıp yeni hedefler koyması için kutsanmıştır. Merhamet dalgalarının üç ayda çoğaldığı, manevi huzur ve sükunetin gönülleri doldurduğu üç ay, 13 Şubat'ta Recep ayı ile başladı. Şaban ve Ramazan ayları ile devam edecektir.

Recep Ayı, 13 Şubat - 10 Mart 2021

Şaban Ayı, 14 Mart - 27 Mart 2021

Ramazan Ayı, 13 Nisan - 12 Mayısıs 2021 tarihleri arasında tamamlanacaktır.

2021 Diyanet Dini Günler Takvimi

HİCRİ TARİHLER

MİLADİ TARİHLER

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

1

C.AHİR

1442

14

OCAK-2021

PERŞEMBE

........

1

RECEB​

1442

13

ŞUBAT-2021

CUMARTESİ

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

6

RECEB​

1442

18

ŞUBAT-2021

PERŞEMBE​

REGAİB KANDİLİ​

26

RECEB

1442

10

MART-2021

ÇARŞAMBA

MİRAC KANDİLİ

1

ŞABAN

1442

14

MART-2021

PAZAR

...........

14

ŞABAN

1442

27

MART-2021

CUMARTESİ

BERAT KANDİLİ

1

RAMAZAN

1442

13

NİSAN-2021

SALI

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1442

08

MAYIS-2021

CUMARTESİ

KADİR GECESİ

30

RAMAZAN

1442

12

MAYIS-2021

ÇARŞAMBA

AREFE

1

ŞEVVAL

1442

13

MAYIS-2021

PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1442

14

MAYIS-2021

CUMA

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1442

15

MAYIS-2021

CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1

ZİLKADE

1442

11

HAZİRAN-2021

CUMA

........

1

ZİLHİCCE

1442

11

TEMMUZ-2021

PAZAR

........

9

ZİLHİCCE

1442

19

TEMMUZ-2021

PAZARTESİ

AREFE

10

ZİLHİCCE

1442

20

TEMMUZ-2021

SALI

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1442

21

TEMMUZ-2021

ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1442

22

TEMMUZ-2021

PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1442

23

TEMMUZ-2021

CUMA

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1443

9

AĞUSTOS-2021

PAZARTESİ

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1443

18

AĞUSTOS-2021

ÇARŞAMBA

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1443

08

EYLÜL-2021

ÇARŞAMBA

........

​1

R.EVVEL

1443

07

EKİM-2021

PERŞEMBE

........​

​11

R.EVVEL​

1443​​

17

EKİM-2021

PAZAR

MEVLİT KANDİLİ​

​1

R.AHİR​

1443​​

06

KASIM-2021​​​

CUMARTESİ

........​

1​

C.EVVEL

​1443

05

ARALIK-2021

​PAZAR

........


 

 

 



Son Güncelleme: 21.03.2021 21:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BeratKandiliRecepRamazanşabanDiyanetAy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekinoks nedir, ne demek? 21 Mart Ekinoksunda neler olur?
Ekinoks nedir, ne demek? 21 Mart Ekinoksunda neler olur?
Resmi gazete 21 Mart 2021 Pazar kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
Resmi gazete 21 Mart 2021 Pazar kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
Pegasus web sitesi flypgs hacklendi! Pegasus'u kim hackledi, müşteri bilgileri ve kredi kartı bilgileri çalındı mı?
Pegasus web sitesi flypgs hacklendi! Pegasus'u kim hackledi, müşteri bilgileri ve kredi kartı bilgileri çalındı mı?
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin kimdir? HDP'nin kapatılması için dava açan Bekir Şahin nerelidir, kaç yaşında?
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin kimdir? HDP'nin kapatılması için dava açan Bekir Şahin nerelidir, kaç yaşında?
Pqueen kimdir? Pelin Baynazoğlu Mansur Yavaş 17 Mart 2021 Twitch yayını izle
Pqueen kimdir? Pelin Baynazoğlu Mansur Yavaş 17 Mart 2021 Twitch yayını izle
Adalet Bakanlığı sitesi neden açılmıyor, çöktü mü? Adalet Bakanlığı internet sitesi erişim sorunu
Adalet Bakanlığı sitesi neden açılmıyor, çöktü mü? Adalet Bakanlığı internet sitesi erişim sorunu

Popüler Haberler

Berat Kandili ne zaman? 2021 Kandil günleri ne zaman?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 22 Mart Pazartesi yeni bölümü neden yok? TRT 1 Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yayınlanmıyor, ne zaman yayınlanacak?
Bugün kimin maçı var? TV 21 Mart 2021 Pazar canlı maç yayın saatleri
Ozan Tufan Beşiktaş golü izle
Ali Çatalbaş kimdir, nerelidir? Ali Çatalbaş oynadığı yapımlar
Çok Güzel Hareketler Bunlar Yılmaz Erdoğan ayrıldı mı, neden yok? ÇGHB 2 Yılmaz Erdoğan dönecek mi, ne zaman dönecek?
Peugeot SUV 2008 kampanyası fiyat listesi 2021
İhale yönetmeliğinde dikkate alınan kesinleşmiş SGK borçları 2021
Beşiktaş-Fenerbahçe maçında seyirci alındı mı? BJK - FB derbi maçında seyirci alındı iddiası!
Survivor birleşme partisi Jason Derulo kimdir? Jason Derulo şarkıları neler?
Bekçi alımları ne zaman yapılacak? 2021 yılında kaç bekçi alınacak? Alımlar ne zaman başlayacak?
TRT1 Acemi Anneler 107. bölüm tek parça izle
Arıza dizisine yeni katılan oyuncular kim? Diziden kimler ayrıldı?
En iyi ve sağlam vantilatör modelleri hangileridir? 2021 Özelliklerine göre vantilatör modelleri
Yemin 323. Bölüm bölüm fragmanı ve 27 Mart 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
Arıza yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Teşkilat dizisi Zayed kimdir? Mehmet Usta rol aldığı yapımlar ve biyografisi
BJK FB Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın canlı izle - Beşiktaş Fenerbahçe Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Bim'de satılan Heifer sterilizasyon spreyi nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Canlı izle Beşiktaş Fenerbahçe Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle BJK FB maçı Selçuk Sports Netspor izle
Kırmızı Oda Sefer kimdir? Gerçek adı ne? Yiğit Özşener oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.