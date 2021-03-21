Berat Kandili ne zaman? 2021 Kandil günleri ne zaman?

2021 yılına girilmesi ile beraber ilk önce Regaip, Miraç ve sonrasında Berat Kandili gelmektedir. Berat Kandili hangi tarihte? Berat Kandili'nde oruç tutmanın sevabı nedir? Gibi soruların cevapları araştırılan konular arasında yer aldı.
Berat ne demek?
Berat (Berâet), Arapça da temize çıkma anlamındadır. İslam inancında bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması nedeniyle Mübarek Gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması nedeniyle de Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmalarından dolayı Rahmet Gecesi gibi isimler de verilmektedir.
2021 kandil günleri ne zaman?
Müslüman alemi için mübarek olarak görünen Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid kandilinin olduğu tarihler şu şekilde;
Regaip Kandili: 18 Şubat 2020
Miraç Kandili: 10 Mart 2020
Berat Kandili: 27 Mart 2020
Mevlid Kandili: 17 Ekim 2020
Üç aylar ne zaman?
Bazı aylar ve geceler, Allah'ın kullarının hatalarından uzaklaşıp yeni hedefler koyması için kutsanmıştır. Merhamet dalgalarının üç ayda çoğaldığı, manevi huzur ve sükunetin gönülleri doldurduğu üç ay, 13 Şubat'ta Recep ayı ile başladı. Şaban ve Ramazan ayları ile devam edecektir.
Recep Ayı, 13 Şubat - 10 Mart 2021
Şaban Ayı, 14 Mart - 27 Mart 2021
Ramazan Ayı, 13 Nisan - 12 Mayısıs 2021 tarihleri arasında tamamlanacaktır.
2021 Diyanet Dini Günler Takvimi
|
HİCRİ TARİHLER
|
MİLADİ TARİHLER
|
GÜN
|
AY
|
YIL
|
GÜN
|
AY-YIL
|
HAF.GÜN
|
DİNİ GÜNLER
|
1
|
C.AHİR
|
1442
|
14
|
OCAK-2021
|
PERŞEMBE
|
........
|
1
|
RECEB
|
1442
|
13
|
ŞUBAT-2021
|
CUMARTESİ
|
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
|
6
|
RECEB
|
1442
|
18
|
ŞUBAT-2021
|
PERŞEMBE
|
REGAİB KANDİLİ
|
26
|
RECEB
|
1442
|
10
|
MART-2021
|
ÇARŞAMBA
|
MİRAC KANDİLİ
|
1
|
ŞABAN
|
1442
|
14
|
MART-2021
|
PAZAR
|
...........
|
14
|
ŞABAN
|
1442
|
27
|
MART-2021
|
CUMARTESİ
|
BERAT KANDİLİ
|
1
|
RAMAZAN
|
1442
|
13
|
NİSAN-2021
|
SALI
|
RAMAZAN BAŞLANGICI
|
26
|
RAMAZAN
|
1442
|
08
|
MAYIS-2021
|
CUMARTESİ
|
KADİR GECESİ
|
30
|
RAMAZAN
|
1442
|
12
|
MAYIS-2021
|
ÇARŞAMBA
|
AREFE
|
1
|
ŞEVVAL
|
1442
|
13
|
MAYIS-2021
|
PERŞEMBE
|
RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
|
2
|
ŞEVVAL
|
1442
|
14
|
MAYIS-2021
|
CUMA
|
RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
|
3
|
ŞEVVAL
|
1442
|
15
|
MAYIS-2021
|
CUMARTESİ
|
|
1
|
ZİLKADE
|
1442
|
11
|
HAZİRAN-2021
|
CUMA
|
........
|
1
|
ZİLHİCCE
|
1442
|
11
|
TEMMUZ-2021
|
PAZAR
|
........
|
9
|
ZİLHİCCE
|
1442
|
19
|
TEMMUZ-2021
|
PAZARTESİ
|
AREFE
|
10
|
ZİLHİCCE
|
1442
|
20
|
TEMMUZ-2021
|
SALI
|
KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
|
11
|
ZİLHİCCE
|
1442
|
21
|
TEMMUZ-2021
|
ÇARŞAMBA
|
KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
|
12
|
ZİLHİCCE
|
1442
|
22
|
TEMMUZ-2021
|
PERŞEMBE
|
KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
|
13
|
ZİLHİCCE
|
1442
|
23
|
TEMMUZ-2021
|
CUMA
|
KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
|
1
|
MUHARREM
|
1443
|
9
|
AĞUSTOS-2021
|
PAZARTESİ
|
HİCRİ YILBAŞI
|
10
|
MUHARREM
|
1443
|
18
|
AĞUSTOS-2021
|
ÇARŞAMBA
|
AŞURE GÜNÜ
|
1
|
SAFER
|
1443
|
08
|
EYLÜL-2021
|
ÇARŞAMBA
|
........
|
1
|
R.EVVEL
|
1443
|
07
|
EKİM-2021
|
PERŞEMBE
|
........
|
11
|
R.EVVEL
|
1443
|
17
|
EKİM-2021
|
PAZAR
|
MEVLİT KANDİLİ
|
1
|
R.AHİR
|
1443
|
06
|
KASIM-2021
|
CUMARTESİ
|
........
|
1
|
C.EVVEL
|
1443
|
05
|
ARALIK-2021
|
PAZAR
|
........