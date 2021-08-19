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Berat Albayrak hakkında şok iddia! Koronavirüse mi yakalandı? Sağlık durumu nasıl?

Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak hakkında şok eden bir iddia ortaya atıldı. Albayrak'ın koronavirüs salgınına yakalandığı ve tedavisine evde devam edildiği öne sürüldü.

19 Ağustos 2021 Perşembe 18:17
Berat Albayrak hakkında şok iddia! Koronavirüse mi yakalandı? Sağlık durumu nasıl?
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Türkiye ekonomisinin başında olduğu zamanlarda başında olduğu dönemde açıklamaları ve izlediği politik çizgiyle sürekli gündemde yer alan Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, Instagram hesabından istifa ederek görevinden ayrılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak ile evli olan ve uzunca bir süredir ortalıklarda pek görünmeyen Albayrak ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ayrıldıktan sonra ortadan kaybolan Albayrak’ın koronavirüs hastalığına yakalandığı öne sürülürken  İstanbul’daki evinde dinlenen ve tedavisi yine evinde devam ettiği belirtilen Albayrak’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 


Son Güncelleme: 19.08.2021 18:17
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Anahtar Kelimeler:
Sağlık DurumuIddiaKoronavirüsBerat Albayrak
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