Berat Albayrak hakkında şok iddia! Koronavirüse mi yakalandı? Sağlık durumu nasıl?

Türkiye ekonomisinin başında olduğu zamanlarda başında olduğu dönemde açıklamaları ve izlediği politik çizgiyle sürekli gündemde yer alan Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, Instagram hesabından istifa ederek görevinden ayrılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak ile evli olan ve uzunca bir süredir ortalıklarda pek görünmeyen Albayrak ile ilgili yeni birortaya atıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ayrıldıktan sonra ortadan kaybolan Albayrak’ın koronavirüs hastalığına yakalandığı öne sürülürken İstanbul’daki evinde dinlenen ve tedavisi yine evinde devam ettiği belirtilen Albayrak’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.