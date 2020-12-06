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Benzinlikte alevlere teslim olan araç büyük paniğe yol açtı!

Benzinliğe gelip beklemeye başlayan kişinin aracının alevlere teslim olması ile büyük panik yaşandı. Benzin İstasyonu çalışanının yangın tüpü ile kısa sürede olaya müdahale etmesi ile patlama yaşanmazken olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

06 Aralık 2020 Pazar 23:13
Benzinlikte alevlere teslim olan araç büyük paniğe yol açtı!
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Akaryakıt istasyonuna benzin almak için gelen vatandaşın aracı alevlere teslim olunca büyük korku yaşandı. Alevler bir kişi tarafından yangın tüpü ile söndürülürken akaryakıt istasyonunda bulunan vatandaşların kaçışları güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan olay Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Millet mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre kavşak üzerinde bulunan bir benzin istasyonuna aracı ile giren kişi beklemeye başladı. Kısa süre içerisinde nedeni bilinmeyen bir şekilde aracın motorundan alevler yükselmeye başladı.

İstasyon çalışanlarından birisi hızlıca içeride bulunan yangın söndürme tüpü ile aracı söndürmeye çalışırken aracın içerisinde bulunan kişiler aracın içinden koşarak uzaklaşmaya başladı. Yaşanan olaylar benzin istasyonunun güvenlik kameralarına an be an yansıdı.



Son Güncelleme: 06.12.2020 23:13
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Anahtar Kelimeler:
BenzinlikAraçYangın
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