Benzin fiyatlarına zam yapıldı!

Benzin fiyatları ile ilgili yapılan son dakika açıklamaları ile birlikte benzinin litre fiyatına zam yapılacağı açıklandı. Yapılması beklenen zamlar sonrasında benzinin litre fiyatının ne kadar olacağı merak edilmeye başlandı.

Açıklamaları EPGİS yapacak

Benzin fiyatları ne kadar?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) ilerleyen saatlerde resmi açıklama yapmasını bekliyor. Benzinin litre fiyatınazam yapılması beklenirken açıklamaların ne zaman yapılacağı ile ilgili resmi açıklama bulunmuyor.

İstanbul’da benzinin litre fiyatı ortalama olarak 7,18 TL olurken Ankara’da 7,22 TL, İzmir’de 7,25 TL olarak satılırken 7 kuruşluk zam sonrasında İstanbul’da 7,25 TL, Ankara’da 7,29 TL ve İzmir’de 7,32 TL olacak.