Benzin fiyatlarına zam yapıldı!

Benzin fiyatları ile ilgili yapılan son dakika açıklamaları ile birlikte benzinin litre fiyatına zam yapılacağı açıklandı. Yapılması beklenen zamlar sonrasında benzinin litre fiyatının ne kadar olacağı merak edilmeye başlandı.
Açıklamaları EPGİS yapacak
Benzin fiyatları ne kadar?
İstanbul’da benzinin litre fiyatı ortalama olarak 7,18 TL olurken Ankara’da 7,22 TL, İzmir’de 7,25 TL olarak satılırken 7 kuruşluk zam sonrasında İstanbul’da 7,25 TL, Ankara’da 7,29 TL ve İzmir’de 7,32 TL olacak.
Son Güncelleme: 06.01.2021 21:15