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Benzin fiyatlarına zam yapıldı!

EPGİS tarafından yapılan açıklamalar sonrasında benzinin litre fiyatına zam yapılacağı belirtildi. Gece yarısından itibaren geçerli olması beklenen benzine 7 kuruşluk zam sonrasında 3 büyük ilde benzin fiyatları araştırılmaya başlandı.

06 Ocak 2021 Çarşamba 21:15
Benzin fiyatlarına zam yapıldı!
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Benzin fiyatları ile ilgili yapılan son dakika açıklamaları ile birlikte benzinin litre fiyatına zam yapılacağı açıklandı. Yapılması beklenen zamlar sonrasında benzinin litre fiyatının ne kadar olacağı merak edilmeye başlandı.

Açıklamaları EPGİS yapacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) ilerleyen saatlerde resmi açıklama yapmasını bekliyor. Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam yapılması beklenirken açıklamaların ne zaman yapılacağı ile ilgili resmi açıklama bulunmuyor.

Benzin fiyatları ne kadar?

İstanbul’da benzinin litre fiyatı ortalama olarak 7,18 TL olurken Ankara’da 7,22 TL, İzmir’de 7,25 TL olarak satılırken 7 kuruşluk zam sonrasında İstanbul’da 7,25 TL, Ankara’da 7,29 TL ve İzmir’de 7,32 TL olacak.

 



Son Güncelleme: 06.01.2021 21:15
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Anahtar Kelimeler:
BenzinZam7 Kuruş
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