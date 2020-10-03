'Benim olduğum yere mi geldin' kavgası! Arkadaşını öldürdü

Adana Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi'nde gerçekleşen olayda iddialara göre, Gökhan Boyuneğmez, boş arazide yanına gelen arkadaşı Servet Demir'e, “Yine mi benim olduğum yere geldin” dedi. Bu söylemlerin ardından aralarında tartışmaya başlayan iki arkadaş arasındaki hareketlilik daha da artarak kavgaya dönüştü o anlarda Boyuneğmez, yerde bulunan şişeyi kırıp arkadaşı Demir'e saldırdı. Demir ise cebinde bulunan bıçağı çıkarıp “Burası senin yanın değil” diyerek, Boyuneğmez'i sol göğsünden yaraladı.

Boyuneğmez kanlar içerisinde yere yığılırken Demir arkadaşını kendi imkânları ile sağlık merkezine götürerek orada bırakarak kayıplara karıştı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç adam tüm uğraşlara rağmen kurtarılamadı.

Asayiş ekipleri arasını bıçaklayan Servet Demir'i arama çalışmalarına başlarken belirlenen ev adresinde kıskıvrak yakalandı. Tutuklanan Demir işlemleri yapıldıktan sonra cezaevine gönderildi.

