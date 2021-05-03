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Belediyenin iş makinesiyle elektrik trafosu sökerek 46 metre bakır kablo çalan şahıs yakalandı

Belediye iş makinesiyle elektrik trafosunu sökerek içeride bulunan 46 metrelik bakır kabloları çalan kişi yakalandı. Belediye işçisi çıkan şahıs yakalanırken jandarma ekiplerinin incelemelerinin devam ettiği açıklandı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 17:13
Belediyenin iş makinesiyle elektrik trafosu sökerek 46 metre bakır kablo çalan şahıs yakalandı
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Belediye çalışanı kuruma ait iş makinesiyle trafoyu söktü. Trafoda bulunan 46 metrelik bakır kabloları da çalan belediye işçisi ekipler tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Yaşanan akıl almaz olay, Hatay Hassa’da meydana geldi. Elektrik trafosunu sökerek içerisinde bulunan 46 metrelik bakır kabloları çalan kişi belediye işçisi çıktı. Yapılan ihbarlar üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı kamera kayıtları ve yapılan incelemeler sonrasında Belediyede çalışan M.K isimli şahsı yakaladı. Trafoyu yine kuruma ait iş makinesiyle söken ve içerisinde ki 46 metrelik bakır kabloyu çaldığı saptanan M.K. hırsızlık sebebiyle gözaltına alındı.

 




Son Güncelleme: 03.05.2021 17:13
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