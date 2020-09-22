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Belediye otobüsünde maske kavgası kanlı bitti

Bursa'da belediye otobüsünde maske takma konusunda yaşanan kavgada yolcu şoföre bıçak çekince otobüs şoförü yolcuyu bıçakladı.

22 Eylül 2020 Salı 17:11
Belediye otobüsünde maske kavgası kanlı bitti
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Öğle saatlerinde gerçekleşen olayda Bursa-İstanbul yolu Bursa istikametinde gitmekte olan bir otobüse maskesiz binmek isteyen 30 yaşındaki bir yolcu ile belediye otobüsü sürücüsü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yolcu Savaş B. bıçakla otobüs şoförüc İzzet Ç.’nin üzerine doğru yürüdü. Gerçekleşen olay sırasında şoför İzzet Ç. yolcunun elinde bulunan bıçağı alarak yolcuyu hem göğsünden hem de kolundan yaraladı.


Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi intikal etti.Çok kan kaybeden yolcu Savaş B. olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla en yakın hastaneye kaldırılırken O sırada yanında bulunan annesi ise ağlayarak sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlatırken elinden yaralanan şoförde hastaneye kaldırıldı.Görgü tanıklarının ifadeleri alındı



Son Güncelleme: 22.09.2020 17:11
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Anahtar Kelimeler:
KavgaMAske Kavgası
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