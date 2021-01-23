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Belediye başkanının yaralandığı kazada sürücü hayatını kaybetti

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, Belediye Başkanı Hasan Aksel yaralanırken, diğer aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

23 Ocak 2021 Cumartesi 16:27
Belediye başkanının yaralandığı kazada sürücü hayatını kaybetti
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Feci kaza, öğle saatlerinde Kelkit ilçesinde yaşandı. Gümüşgöze Belde Belediye Başkanı Hasan Aksel’in kontrolündeki makam aracı, karşı yönden gelen Samet Mutlu’nun kullandığı otomobille çarpıştı.

Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Kazada, Başkan Aksel ile diğer aracın sürücüsü ve yanında bulunan Gülay Mutlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Gülay Mutlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Belediye Başkanı Aksel’in ve diğer aracın sürücüsü Samet Mutlu’nun tedavisi hastanede devam ediyor.



Son Güncelleme: 23.01.2021 16:27
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Anahtar Kelimeler:
GümüşhaneGümüşgöze Belde Belediye BaşkanıHasan AkselKaza
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