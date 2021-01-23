Belediye başkanının yaralandığı kazada sürücü hayatını kaybetti

Feci kaza, öğle saatlerinde Kelkit ilçesinde yaşandı. Gümüşgöze Belde Belediye Başkanı Hasan Aksel’in kontrolündeki makam aracı, karşı yönden gelen Samet Mutlu’nun kullandığı otomobille çarpıştı.

Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Kazada, Başkan Aksel ile diğer aracın sürücüsü ve yanında bulunan Gülay Mutlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Gülay Mutlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Belediye Başkanı Aksel’in ve diğer aracın sürücüsü Samet Mutlu’nun tedavisi hastanede devam ediyor.