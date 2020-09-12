İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni sezon başlıyor
Son Dakika
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni...
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs test sonucu pozitif çıktı
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs...
ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek
ABD'den son dakika Irak kararı!...
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone 12 kamera tasarımları sızdırıldı!
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone...

Belediye başkanının aracı kazada hurdaya döndü! Bilanço 7 yaralı

Akşam saatlerinde Elazığ - Bingöl kara yolunda meydana gelen Elazığ Kovancılar belediye başkanının kulladığı aracın kaza geçirmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Araç kazada hurdaya döndü..

12 Eylül 2020 Cumartesi 23:24
Belediye başkanının aracı kazada hurdaya döndü! Bilanço 7 yaralı
Takip Et:

Elazığ Kovancılar Belediye Başkanının sürücüsü olduğu özel otomobilin hurdaya döndüğü kaza akşam saatlerinde Bingöl kara yolunda meydana geldi.

Başkan Hacı Akpınar'ın sürücüsü olduğu özel otomobil yolda seyir halindeyken kontrolünü kaybetti ve önünde seyir halinde olan iş makinesine çarptı.

7 YARALI 

Belediye başkanı Hacı Akpınar'ın kullandığı araç kazada kullanılmaz hale gelirken, başkan Akpınar ile birlikte araç içinde bulunan 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.


Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle birlikte olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis yönlendirildi. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldılar.

Hastaneden edinilen bilgilere göre yaralıların hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Kaza ile ilgili inceleme ekipler tarafından sürüyor.

 



Son Güncelleme: 12.09.2020 23:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Belediye Başkanı Kaza GeçirdiKovancılar Belediye Başkanı Kaza GeçirdiElazığ Kovancılar Belediye Başkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
12 Eylül güncel korona virüs vaka sayıları açıklandı! Bugün hastalık tespit edilen kişi sayısı bin 509
12 Eylül güncel korona virüs vaka sayıları açıklandı! Bugün hastalık tespit edilen kişi sayısı bin 509
Demet Akalın'ı korkutan kaza! Kızı Hira'nın üzerine cam düştü
Demet Akalın'ı korkutan kaza! Kızı Hira'nın üzerine cam düştü
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Manisa'nın Kula ilçesinde işçi servisi ile otomobil çarpıştı
Manisa'nın Kula ilçesinde işçi servisi ile otomobil çarpıştı
Polatlı'da çıkan kum fırtınası hakkında Meteorolojiden açıklama geldi
Polatlı'da çıkan kum fırtınası hakkında Meteorolojiden açıklama geldi
Bakanlık paylaştı! Son 24 saatte 21 terörist etkisiz hale getirildi
Bakanlık paylaştı! Son 24 saatte 21 terörist etkisiz hale getirildi

Popüler Haberler

2020 Rusya asgari ücret ne kadar?
Bulgaristan’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2020
Faturalı hatta kredi başvurusu nasıl yapılır? 2020 faturalı hat kredi nasıl alınır?
12 Eylül 2020 Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 12 Eylül 2020 Cumartesi Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Arka Sokaklar yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
TV8 En Şık Benim yarışması başvuru formu
PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu? 2020 Abonelik ücretleri
Yaralı Kalbim konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Agi asgari ücrete dahil mi? 2020
Kuzey Yıldızı dizisi Bahar kimdir? Melis Sabah'ın hayatı!
Sigaraya ne kadar zam geldi, zam geldi mi? 2020 yeni güncel sigara fiyatları
TOKİ'den dar ve orta gelirli ailelere ucuz ve düşük taksitle ev fırsatı
Trt Kalk Gidelim dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı
En çok para kazandıran bayilikler
Zümrüdüanka Hamit kimdir? Gerçek adı nedir? Doğukan Güngör hakkında bilgiler
Hekimoğlu Defne Samyeli'nin erotik sahnesi nefesleri kesti
Evlenme yeterlilik belgesi nedir? 2020
Kuzey Yıldızı dizisi Ekinsu Kansu kimdir? Ekinsu Kansu'ın hayatı!
Ziraat Bankası sera kredisi paketi şartları 2020
Hayvan genetik kaynaklarının korunması devlet yardımları 2020
2020 yılı Kanada asgari ücreti

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.