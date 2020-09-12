Belediye başkanının aracı kazada hurdaya döndü! Bilanço 7 yaralı

Elazığ Kovancılar Belediye Başkanının sürücüsü olduğu özel otomobilin hurdaya döndüğü kaza akşam saatlerinde Bingöl kara yolunda meydana geldi.

Başkan Hacı Akpınar'ın sürücüsü olduğu özel otomobil yolda seyir halindeyken kontrolünü kaybetti ve önünde seyir halinde olan iş makinesine çarptı.

7 YARALI

Belediye başkanı Hacı Akpınar'ın kullandığı araç kazada kullanılmaz hale gelirken, başkan Akpınar ile birlikte araç içinde bulunan 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle birlikte olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis yönlendirildi. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldılar.

Hastaneden edinilen bilgilere göre yaralıların hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Kaza ile ilgili inceleme ekipler tarafından sürüyor.