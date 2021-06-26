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Bel ağrısı tedavisinde çamaşır ipli yöntem: Beline delik açarak..

Bel ağrısı şikayetiyle doktor yerine merdiven altı tedavi yöntemlerini kullanan bir hastanın beline delik açılarak çamaşır ipi geçirildiği görüldü. Uygulanan tedaviyi değerlendiren konunun uzmanı ise bu yöntemin hastayı ölüme kadar götürebileceğini söyledi.

26 Haziran 2021 Cumartesi 11:17
Bel ağrısı tedavisinde çamaşır ipli yöntem: Beline delik açarak..
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Yaşanılan rahatsızlık durumlarında 'Tıp Uygulamaları' yerine merdiven altı tedavileri tercih edenlerin sonu genellikle hüsranla sonuçlanıyor. Bunun en yakın öneği ise Elazığ'da yaşandı. Bel ağrısı şikayetiyle doktora gitmek yerine geleneksel olmayan tedavi yöntemini tercih eden bir kişi neredeyse ölümle burun buruna geldi. 

Elazığ'da yaşayan 25 yaşındaki bir kişi şiddetli bel ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurdu. Ortopedi Uzmanı Dr. Noyan Dirlik, tarafından muayene edilen hasta büyük şaşkınlık yarattı. Hastanın belinde iki adet delik gören Dr. Noyan Dirlik, deri altından da çamaşır ipi geçirildiğini fark etti. Hiç bir eğitim almayan kişiler tarafından yapılan bu akıl almaz durumla ilgili bir tedavi yöntemi hazırlayan Dr. Dirlik, öncelikle uygulama sonucunda meydana gelen enfeksiyonun tedavisine başladı.

Yaklaşık 2 yıl önce 'ankilozan spondilit' tanısının konulduğu hasta hakkında konuşan Dr. Dirlik, hastanın ağrılarının geçmemesinden dolayı farklı yöntemlere başvurduğunu ve son olarak ta böyle bir olayı yaşadığını belirterek enfeksiyondan dolayı hastanın durumun riskli olduğu ve tedavi edilemediği sürece enfeksiyonun sinir köklerine ilerleyebileceğini söyledi.

Bu enfeksiyonun ilerlemesi durumunda hastayı ölüme kadar götürebileceğini ifade eden Dr. Noyan Dirlik, altenatif tıp adı altında bir çok uygulamaların olduğunu fakat derinin altında çamaşır ipi geçirme tedavisi ile ilk kez karşılaştığını belirtti.


Son Güncelleme: 26.06.2021 11:17
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Anahtar Kelimeler:
Bel AğrısıDelikçamaşır IpiElazığ
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