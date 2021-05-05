Beklenen gün geldi çattı. Hıdırellez Bayramı bu akşam!

Herkesin içine neşe coşku umut heyecan dolduran yılın en beklenilen günü nihayet geldi. Hıdırellez gecesi bu akşam! Her yıl coşku ve çeşitli etkinliklerle kutlanılan Hıdırellez günü bu sene de kutlanmaya devam edecek. Bu gece dilekler dilenecek, dualar edilecek evrene en güzel mesajlar yollanacak. Hala Hıdırellez2in ne olduğunu bilmeyenler için haberimizi hazırladık.

Hıdırellez nedir?

Hıdırellez kış ayının sona erip yazın gelişinin ve toprağın canlandığı gün olarak kutlanır. Ülkemiz dışında pek çok toplumlarda da kutlanıyor. Hıdırellez Bayramı, Hızır Günü gibi isimlerle anılan bugün de darda kalanların kurtarıcısı Hızır ile denizlerin hâkimi İlyas’ın bir araya geldiği gün olduğuna inanılır.

Hıdırellez etkinlikleri

Hıdırellez günü 5 Mayıs akşamında başlar, 6 Mayıs sabahına kadar devam eder. Hıdırellez çeşitli geleneklerle kutlanır. Ateşler yakılır ve üzerinden atlanır. Akşam ezanı vakti gül ağacına dilek ilenir. Gül dallarına para asılır ve cüzdan bırakılır. Hıdırellez’den bereket beklenir. 6 Mayıs günü bu paralar ve cüzdanlar toplanır ve o paralar yıl boyunca harcanmaz.

Hıdırellez günü bağlara bahçelere çıkılır, Hızır'ın ayak izine basılarak bereket dilenir. Bir başka gelenek ise yedi fasulye, yedi nohut ekmektir. Hıdırellez gecesi yiyeceklerin kapların ağızları açık bırakılır.

Hıdırellez günü yapılmaması gerekenler ise evlilik çağındaki kızlara bulaşık yıkatılmamasıdır. Dalından yeşil bir yaprak koparılmamalıdır. Ev temizliği bugün yapılmaz. Kesici aletlere el değilmez.