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Beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. İşte koronavirüs aşılamasında son durum

üm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde aşılama dünyaca devam etmektedir. Türkiye aşılmada hangi seviyeye geldi merak eden vatandaşlarımız için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan beklenen açıklama geldi. Aşılama yeterli mi yoksa bu süreç ne kadar daha devam edecek soruları herkes tarafından merak konusu oldu. İşte konu ile ilgili detaylar haberimizde

30 Nisan 2021 Cuma 16:06
Beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. İşte koronavirüs aşılamasında son durum
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Vatandaşlarımızın merakla beklediği açıklama geldi. Salgın döneminde aşılmanın devam etmesiyle yeterlilik sayıları da gündem olmaya devam ediyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması : ‘’Almanya’dan söz var, oradan da gelecek. Bazı ihtimaller diyorum ama Çin ile de önümüzdeki ayın ilk yarısında bir görüşmemiz olacak. Oradan da tekrar ciddi bir aşının gelmesiyle bu sayıyı yakalamış olacağız’’ dedi. Erdoğan’a yöneltilen sorulardan bir diğeri ise yerli aşı hakkında oldu. Bu soruya yanıt olarak ise yerli aşının eylül – ekim aylarında gerçekleşeceğini söyledi.

Koronavirüs aşıları:

Erdoğan’ın yaptığı açıklama doğrultusunda Almanya’dan ve Çin’den aşı geleceğini ve önemli aşılama sayısına ulaşacağımızı bildirdi. 

Yerli aşı:

Türkiye  bu aşamada çalışmalara devam ediyor. Yapılan incelemeler doğrultusunda yerli aşının eylül ve ekim aylarında üretime geçerek işleme geçileceği açıklandı. 

Cenevre görüşmeleri

: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapmış olduğu açıklama şu şekilde: Güney Kıbrıs’a güvenmiyorum. Doğru konuşmadılar. Ben yine sonuca varılacağını düşünmüyorum. Dürüst davranmadılar. Referanduma da saygı duymadılar. Yaptıkları ve dedikleri hakkında doğruluk payı yok. Bize dürüst gelmiyorlar. Şimdi de aynı davranışları sergiliyorlar. Ne zaman dürüst davranırlarsa bizden de aynı karşılığı görürler. 

Programı:

Henüz kararımı vermedi. Şimdilik buradayım, en kötü ihtimalle Türkiye’deyim.  Açıklamaları yapıldı.



Son Güncelleme: 30.04.2021 16:06
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