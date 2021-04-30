Beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. İşte koronavirüs aşılamasında son durum

Koronavirüs aşıları:

Yerli aşı:

Cenevre görüşmeleri

Vatandaşlarımızın merakla beklediğigeldi. Salgın dönemindelmanın devam etmesiyle yeterlilik sayıları da gündem olmaya devam ediyor. İşteErdoğan’ın açıklaması : ‘’Almanya’dan söz var, oradan da gelecek. Bazı ihtimaller diyorum ama Çin ile de önümüzdeki ayın ilk yarısında bir görüşmemiz olacak. Oradan da tekrar ciddi bir aşının gelmesiyle bu sayıyı yakalamış olacağız’’ dedi. Erdoğan’a yöneltilen sorulardan bir diğeri ise yerli aşı hakkında oldu. Bu soruya yanıt olarak ise yerli aşının eylül – ekim aylarında gerçekleşeceğini söyledi.Erdoğan’ın yaptığı açıklama doğrultusunda Almanya’dan ve Çin’den aşı geleceğini ve önemli aşılama sayısına ulaşacağımızı bildirdi.Türkiye bu aşamada çalışmalara devam ediyor. Yapılan incelemeler doğrultusunda yerli aşının eylül ve ekim aylarında üretime geçerek işleme geçileceği açıklandı.: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapmış olduğu açıklama şu şekilde: Güney Kıbrıs’a güvenmiyorum. Doğru konuşmadılar. Ben yine sonuca varılacağını düşünmüyorum. Dürüst davranmadılar. Referanduma da saygı duymadılar. Yaptıkları ve dedikleri hakkında doğruluk payı yok. Bize dürüst gelmiyorlar. Şimdi de aynı davranışları sergiliyorlar. Ne zaman dürüst davranırlarsa bizden de aynı karşılığı görürler.

Programı:

Henüz kararımı vermedi. Şimdilik buradayım, en kötü ihtimalle Türkiye’deyim. Açıklamaları yapıldı.