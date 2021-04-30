Beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. İşte koronavirüs aşılamasında son durum

Koronavirüs aşıları:Erdoğan’ın yaptığı açıklama doğrultusunda Almanya’dan ve Çin’den aşı geleceğini ve önemli aşılama sayısına ulaşacağımızı bildirdi.
Yerli aşı:Türkiye bu aşamada çalışmalara devam ediyor. Yapılan incelemeler doğrultusunda yerli aşının eylül ve ekim aylarında üretime geçerek işleme geçileceği açıklandı.
Cenevre görüşmeleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapmış olduğu açıklama şu şekilde: Güney Kıbrıs’a güvenmiyorum. Doğru konuşmadılar. Ben yine sonuca varılacağını düşünmüyorum. Dürüst davranmadılar. Referanduma da saygı duymadılar. Yaptıkları ve dedikleri hakkında doğruluk payı yok. Bize dürüst gelmiyorlar. Şimdi de aynı davranışları sergiliyorlar. Ne zaman dürüst davranırlarsa bizden de aynı karşılığı görürler.
Programı:Henüz kararımı vermedi. Şimdilik buradayım, en kötü ihtimalle Türkiye’deyim. Açıklamaları yapıldı.
Son Güncelleme: 30.04.2021 16:06