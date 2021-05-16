Bekilli ormanında yangın!

’ninilçesi sınırlarında bulunan bir ormanlık alanda aniden çıkançevredekileri endişelendirdi. İhbarlar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın sonucu 2 hektarlık alan ağır hasar gördü. 3 arazöz ile müdahale edilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma veya can kaybı söz konusu olmadı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor.