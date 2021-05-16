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Bekilli ormanında yangın!

Denizli’nin Bekilli ilçesinde yer alan ormanlık bir alanda yangın patlak verdi. Yangın sırasında 2 hektarlık alan küle döndü.

16 Mayıs 2021 Pazar 17:13
Bekilli ormanında yangın!
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Denizli’nin Bekilli ilçesi sınırlarında bulunan bir ormanlık alanda aniden çıkan yangın çevredekileri endişelendirdi. İhbarlar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın sonucu 2 hektarlık alan ağır hasar gördü. 3 arazöz ile müdahale edilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma veya can kaybı söz konusu olmadı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor.


Son Güncelleme: 16.05.2021 17:13
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Anahtar Kelimeler:
DenizliBekilliOrman YangınıYangın
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