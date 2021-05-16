Bekilli ormanında yangın!

16 Mayıs 2021 Pazar 17:13
Denizli
’nin Bekilli
ilçesi sınırlarında bulunan bir ormanlık alanda aniden çıkan yangın
çevredekileri endişelendirdi. İhbarlar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın sonucu 2 hektarlık alan ağır hasar gördü. 3 arazöz ile müdahale edilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma veya can kaybı söz konusu olmadı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Son Güncelleme: 16.05.2021 17:13
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