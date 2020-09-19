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Bekçi olmak isteyenlere müjdeli haber sonunda geldi!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bekçi olmak isteyenlere müjdeli haber sonunda verildi! Yapılan açıklama kapsamında yeni bir bekçi alımı yapılacağı ifade edildi…

19 Eylül 2020 Cumartesi 15:23
Bekçi olmak isteyenlere müjdeli haber sonunda geldi!
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Uzun zamandır bekçi olmak isteyenler tarafından heyecanla beklenen duyuru sonunda yapıldı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada 2020/1 bekçi alımı kılavuzu ve başvuru tarihleri açıklandı.

Başvuru Tarihi

Yapılan açıklama kapsamında İstanbul ili için 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı ifade edildi. Adayların 19 Eylül ile 2 Ekim 2020 tarihleri arasında aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile giriş yapmaları ve ön başvuruda bulunmaları gerektiği aktarıldı.

Duyuru kapsamında bekçi alımlarıyla ilgili giriş koşullarının aşağıdaki gibi olduğu belirtildi. Ayrıca alımlar kapsamındaki sınav takviminin de ilerleyen dönemde resmi intenet adresinden duyurulacağı bildirildi.

Başvuru Koşulları

a)    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b)    En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c)    En az 167 cm boyunda olmak,

d)    Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e)    Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f)    Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g)    18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (19.09.2002 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (19.09.1990 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h)    Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,


i)    Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j)    Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k)    Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l)    Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m)    Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n)    Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o)    Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p)    Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r)    Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s)    Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t)    Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

 



Son Güncelleme: 19.09.2020 15:23
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Anahtar Kelimeler:
BekçiAlım
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