Bekçi köpek gezdiren vatandaşın ayaklarına ateş açtı!

Gaziantep'te yaşanan olayda bekçi ile parkta köpek gezdiren bir kişiyle tartışma yaşandı. Tartışmanın kızışması üzerine bekçi bellndeki silahla sahışlardan birinin ayaklarına ateş açarak yaraladı.

Gaziantep, Nizip ilçesi Hfızpaşa Mahallesi Taşhane Sokak'ta bulunan parkta pitbull cinsi köpeği gezdiren 20 yaşındaki M.Y ile 28 yaşındaki bekçi M.G arasında, saldırgan hareketlerde bulunduğu iddia edilen köpek sebebiyle tartışma patlak verdi.

M.Y tartışmada ağabeyi Y.Y çağırmasındans sonra büyüyen tartışmada belçi M.G belindeki silahı alarak kendisine küfür ettiğini iddia eden Y.Y'ye ateş açtı. Bekçi M.G, Y.Y'nin ayaklarından vurdu.

Olayda yaralanan Y.Y., Nizip Devlet Hastenasine kaldırıldı. Bekçi M.G'nin ise soruşturması başlatıldı.