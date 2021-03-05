Bekçi köpek gezdiren vatandaşın ayaklarına ateş açtı!

Gaziantep'te yaşanan olayda bekçi ile parkta köpek gezdiren bir kişiyle tartışma yaşandı. Tartışmanın kızışması üzerine bekçi bellndeki silahla sahışlardan birinin ayaklarına ateş açarak yaraladı.
M.Y tartışmada ağabeyi Y.Y çağırmasındans sonra büyüyen tartışmada belçi M.G belindeki silahı alarak kendisine küfür ettiğini iddia eden Y.Y'ye ateş açtı. Bekçi M.G, Y.Y'nin ayaklarından vurdu.
Olayda yaralanan Y.Y., Nizip Devlet Hastenasine kaldırıldı. Bekçi M.G'nin ise soruşturması başlatıldı.
Son Güncelleme: 05.03.2021 17:50