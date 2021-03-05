İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...

Bekçi köpek gezdiren vatandaşın ayaklarına ateş açtı!

Gaziantep'te bekçi ile parkta köpek gezdiren vatandaş arasındaki tartışmada, bekçi silahıyla köpek gezdiren şahsın ayaklarına ateş açtı.

05 Mart 2021 Cuma 17:50
Bekçi köpek gezdiren vatandaşın ayaklarına ateş açtı!
Takip Et:

Gaziantep'te yaşanan olayda bekçi ile parkta köpek gezdiren bir kişiyle tartışma yaşandı. Tartışmanın kızışması üzerine bekçi bellndeki silahla sahışlardan birinin ayaklarına ateş açarak yaraladı.

Gaziantep, Nizip ilçesi Hfızpaşa Mahallesi Taşhane Sokak'ta bulunan parkta pitbull cinsi köpeği gezdiren 20 yaşındaki M.Y ile 28 yaşındaki bekçi M.G arasında, saldırgan hareketlerde bulunduğu iddia edilen köpek sebebiyle tartışma patlak verdi.

M.Y tartışmada ağabeyi Y.Y çağırmasındans sonra büyüyen tartışmada belçi M.G belindeki silahı alarak kendisine küfür ettiğini iddia eden Y.Y'ye ateş açtı. Bekçi M.G, Y.Y'nin ayaklarından vurdu.

Olayda yaralanan Y.Y., Nizip Devlet Hastenasine kaldırıldı. Bekçi M.G'nin ise soruşturması başlatıldı.



Son Güncelleme: 05.03.2021 17:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ParkBekçiAteşKöpek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriye krizinin 10. senesinde Türkiye Uluslararası topluma Mülteci yükünü yalnızca bize yıkamazsınız diyerek seslendi!
Suriye krizinin 10. senesinde Türkiye Uluslararası topluma Mülteci yükünü yalnızca bize yıkamazsınız diyerek seslendi!
Feyzioğlu; Yıldızları tarif eden değil, yıldızlara erişmeyi sağlayacak bir plan
Feyzioğlu; Yıldızları tarif eden değil, yıldızlara erişmeyi sağlayacak bir plan
2021 EYT son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılanlar nedir? 2021 EYT hakkında son dakika gelişmesi
2021 EYT son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılanlar nedir? 2021 EYT hakkında son dakika gelişmesi
2 Mart’ta nereler açılacak? 2 Mart açılacak mekanlar listesi
2 Mart’ta nereler açılacak? 2 Mart açılacak mekanlar listesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı üzerine önemli açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı üzerine önemli açıklamalarda bulundu
Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan FETÖ firarisi emekli tuğgeneral adliyeye sevk edildi
Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan FETÖ firarisi emekli tuğgeneral adliyeye sevk edildi

Popüler Haberler

Romanya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar? 2021
Memur maaş zam oranları ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli yeni yıl maaş zammını ne zaman alacak?
Özel hastane kırmızı alan ücreti nedir? 2021
ATV Kim Milyoner Olmak İster yarışması başvuru adresi ve başvuru şartları
Prefabrik ev için geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır? Mart 2021
Altın ne kadar oldu? 6 Mart 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 6 Mart 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 6 Mart 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Tozkoparan Duygu kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Bim'de indirimde ne var 6 Mart 2021 Cumartesi bim indirimleri bu hafta
İstanbullu Gelin’de Garip öldü mü? Tamer Levent Diziden Ayrıldı!
MSB PERTEM'den MSÜ Duyurusu
2019 DGS'ye kaç kişi girdi? DGS Başarı sıralaması
Tek yumurta ikizi nedir, nasıl olur? Tek yumurta ve çift yumurta ikizi farkları
Günlük burç yorumları 8 Nisan 2020 Çarşamba - Günlük burç ve yıldız falınız günlük hayatınız için neler söylüyor?
Ziraat Bankası 50 ve 100 baş koyun kredisi şartları Mart 2021
Türk telekom 10 gb bedava internet 2021
100.000 tl ye hangi arabalar alınır 2021
Set Ekstra sunucusu Tülay Demir Oktay kimdir? Tülay Demir Oktay nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Akıncı dizisi Komiser Cüneyt kimdir? Yılmaz Bayraktar rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 6 Mart 2021 Cumartesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.