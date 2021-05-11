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Bekçi Alım Başvuru Şartları Nelerdir? 2021 Bekçi Alımı Hakkında Bilgiler

İstanbul’da 400 bekçi alımından sonra gözler gelecek açıklamalara çevrildi. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gelecek paylaşımlar merakla bekleniyor. Bekçi olmak isteyen bir çok kişinin merak ettiği başvuru şartları ve ne zaman olacağı hakkında sorular artmaya başladı. 2021 bekçi alımı yapılması beklenirken resmi yayınlama yapılmamaktadır. İşte bekçi olmak için gereken şartlar haberimizde

11 Mayıs 2021 Salı 15:08
Bekçi Alım Başvuru Şartları Nelerdir? 2021 Bekçi Alımı Hakkında Bilgiler
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Son yıllarda bekçi alımları yapılması ile yoğun ilgi görüldü. Çarşı ve mahallerde halkın canı ve mal güvenliğini sağlamak için görev yapan bekçiler her şehirden alımlar gerçekleştirmektedir. İŞKUR tarafından yapılan bu alımların sayıları her ile göre farklılık gösterse de başvuru şartları her yer için geçerlidir. Gözler gelecek resmi açıklamaya çevrildi. İşte bekçi olabilmek için gerekli şartlar şöyledir;

BAŞVURU ŞARTLARI

  1.  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2.  En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
  3.  En az 167 cm boyunda olmak,
  4. Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
  5. Başvuru yaptığı İLÇE sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,
  6.  Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
  7. 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
  8. Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
  9. Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
  10. Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
  11. Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
  12. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
  13. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
  14. Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
  15. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
  16. Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
  17. Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
  18. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
  19. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

 


Son Güncelleme: 11.05.2021 15:08
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Anahtar Kelimeler:
BekçiAlım2021
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