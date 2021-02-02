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Bebek Sahili'nde şüpheli intihar! Gemiden indirilen yaşlı adam, kendini denize bıraktı

Beşiktaş Bebek Sahili'nde gemiden zorla indirilen 63 yaşındaki Mustafa A., sahilde bir süre yürüyüş yaptıktan sonra kendini denizin soğuk sularına bıraktı.

02 Şubat 2021 Salı 22:24
Bebek Sahili'nde şüpheli intihar! Gemiden indirilen yaşlı adam, kendini denize bıraktı
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Beşiktaş Bebek Sahili’nde 63 yaşındaki Mustafa A. adlı şahıs, deniz kenarında kısa bir yürüyüş yaptıktan sonra kendini denize bıraktı. Boğazdaki akıntı nedeniyle bir süre sonra gözden kaybolan adamı, fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Cansız bedeni uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi, yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı. 1 saatlik çalışmanın ardından Mustafa A.’nın cansız bedeni Sarıyer Baltalimanı’ndan çıkarıldı. Mustafa A.’nın cansız bedeni ambulansla Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

‘’Önce gemiden indirdiler sonra denize atladı’’

Olayın görgü tanığı Uğur Karadeniz, 63 yaşındaki Mustafa A.’nın bir gemiden kargaşayla indirildiğini gördüğünü ve daha sonra kendisini denize bıraktığını söyledi. Olayın intihar olduğunu belirten Karadeniz, Mustafa A.’nın suyun içinde hiç mücadele etmediğini ve üstünden birçok yük gemisi geçtiğini anlattı.



Son Güncelleme: 02.02.2021 22:24
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Anahtar Kelimeler:
Bebek SahiliBeşiktaşIntihar
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