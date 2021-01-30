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BDDK KPSS şartlı memur alımı başvuru şartları ve başvuru tarihleri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu memur alımları ne zaman başlayacak? Kaç aday alınacak? Başvuru koşulları neler?

30 Ocak 2021 Cumartesi 22:15
BDDK KPSS şartlı memur alımı başvuru şartları ve başvuru tarihleri
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BDDK yani Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, memur kadrosunda çalışmak üzere personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Kadroya toplamda 4 kişinin alınacağı duyuruldu. Kadrolar İstanbul'da bulunacak ve 2 kişi lisans, 2 kişi de önlisans mezunu olacak. Alımlar KPSS puanına göre yapılacak. Önlisans mezunlarının en düşük 70, lisans mezunlarının en düşük 80 puana sahip olması gerekiyor.

 

BDDK memur alımı başvuru koşulları nelerdir?

 

BDDK memur alımına başvuru yapmak isteyenlerin T.C. vatandaşı olması gerekiyor. Adayın kamu haklarından mahrumiyetinin bulunmaması gerekiyor. Kasıtlı olarak işlenmiş bir suç sebebiyle 1 yıl vea daha uzun bir süre ceza almamış olması gerekiyor. Devletin güvenliğini tehdit eden bir suç işlenmiş ve affa uğramış bile olsa memur alımı için başvuru yapamayacak. Memur alımına başvuru yapmak isteyen erkeklerin askerlikle bağının bulunmaması, askerliklerini yap olmaları veya tecil edilmiş olmaları gerekmektedir. Bankacılık Kanunu'nun 26. maddesince çalışmanın yasaklanmamış olması ve görevi yerine getirmesine engel olabilecek zihinsel bir rahatsızlığının bulunmaması gerekiyor.

 

BDDK memur alımı ne zaman?

 

Başvurular kurumun resmi intenet sitesinden gerçekleştirilecek. www.bbdk.org.tr sitesinden başvuru formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. İntenet sitesi dışından yapılan hiçbir başvuru geçerli sayılmayacak. 

 

Başvurular Şubat ayında yapılacak. Başvurulu tarihleri 1 Şubat 2021 saat 14.00 ve 10 Şubat 2021 saat 16.00 arasında yapılabilecek. Sözlü sınava katılma hakkı kazanana adaylar, sonuçlarını intenet sitesi üzerinden öğrenebilecek.



Son Güncelleme: 30.01.2021 22:15
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