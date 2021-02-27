Bayrampaşa’da yangın!

’da bulunaniçerisinde birmeydana geldi. Bugün öğle saatlerinde meydana gelen yangının sebebi henüz bilinmemekte.çevresinde büyük paniğe neden olan yangın kontrol altına alındı. Yangının başlangıç yerinin yakında bulunan bir kebapçı olduğu tespit edildi. Ocak tarafından yayılarak bacalara doğru yayılan yangın çevrede paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kontrol altına alınan yangın kısa bir süre içerisinde söndürüldü. Yangın sonucu herhangi bir yaralanma meydana gelmedi fakat birçok maddi hasarın söz konusu.