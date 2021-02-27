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Bayrampaşa’da yangın!

Bayrampaşa’nın 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bir yangın patlak verdi. Yangın’ın yakında bulunan bir kebapçıda başladığı düşünülüyor.

27 Şubat 2021 Cumartesi 15:50
Bayrampaşa’da yangın!
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İstanbul Bayrampaşa’da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı içerisinde bir yangın meydana geldi. Bugün öğle saatlerinde meydana gelen yangının sebebi henüz bilinmemekte. Otogar çevresinde büyük paniğe neden olan yangın kontrol altına alındı. Yangının başlangıç yerinin yakında bulunan bir kebapçı olduğu tespit edildi. Ocak tarafından yayılarak bacalara doğru yayılan yangın çevrede paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kontrol altına alınan yangın kısa bir süre içerisinde söndürüldü. Yangın sonucu herhangi bir yaralanma meydana gelmedi fakat birçok maddi hasarın söz konusu.



Son Güncelleme: 27.02.2021 15:50
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Anahtar Kelimeler:
BayrampaşaOtogar15 Temmuz Demokrasi OtogarıYangınIstanbul
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