Bayramın birinci günü hayatını kaybetti! Bayram namazı sonrası acı olay yaşandı

Son dakika haberine göre Ramazan Bayramı’nın gelmesi ile bayram namazına giden Fatih Akkuş namaz sonrası hayatını kaybetti. Samsun’un Taşlık Mahallesi Merkez Camisi önünde bazı vatandaşlar bayramı kutlamak adına silah ile havaya ateş attı. Bayram namazını kılıp dışarıya çıkan Akkuş, kurşunun hedefi oldu.

Havaya ateş edilen kurşun 35 yaşındaki Fatih Akkuş’a isabet etmesi üzerine hayatını kaybetti. Olay yerine hemen 112 sağlık ekipleri geldi. İnceleme sonucunda olay yerinde hayatını kaybeden Akkuş’un ailesi sinir krizi geçirdi.

Ateş eden şahsın belirlenmesi üzerine Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Bayram namazı sonrası ölen Fatih Akkuş’un cenazesi Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



