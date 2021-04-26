Bayram sonrasına kadar tam kapanma!

Vaka sayılarındaki artışın engellenememesi sebebiyle 2 hafta önce yapılan kabine toplantısında 15 gün süreyle sıkılaştırılmış tedbirler alınmasına rağmen istenen sonuç elde edilemeyince çok daha sert tedbirler alınacağı söylenmişti.

Bir yetkili, vaka ve vefat sayılarının şu anda kabul edilebilir sınırın hayli üzerinde olduğunu ve tam kapanmanın en makul seçenek olduğunu belirterek, “60 bin üzerinde vaka sayıları oldu. Birkaç gündür düşüyor ama yeterli değil. Tam kapanma kabinenin gündeminde olacak ve bu seçenek uygulanmalı. Vaka sayılarının 10 bin altına inmesi gerekiyordu. Tam kapanma ekonomi açısından en iyi seçenek değil belki ama hem kayıplar, hem sağlık sistemi hem de ekonomi açısından da mevcut tablo iyi değil. Tam kapanma elbette çok istenerek yapılacak bir şey değil ama ekonomide üretimin devam ettiği, lojistik gibi sektörlerin çalıştığı bir tam kapanma hayata geçebilir. Restoran ve kafeler halen kapalı ama bulaşı azaltmak için okullar, AVM’ler de kapanmak zorunda kalabilir. Şehirlerarası seyahatler yine ancak izinle mümkün olacak. Bu süre de Ramazan Bayramı sonrasına kadar olmalı.” şeklinde açıklamada bulundu.

Şu an cuma 19.00’dan pazartesi 05.00’e kadar, hafta içi 19.00-07.00 arasında kısıtlama devam ediyor. Restoranlar paket servise devam ederken toplu taşımalarda yaş sınırlamaları uygulanıyor.

Turizm sezonunu kaçırmamak için

Yetkili, vatandaşların korunması ve ekonominin sağlıklı dönmesi için bu adımın gerekli olduğunu söyledi: “Vaka sayıları dünyada da göze batıyor. Ekonomideki duruma bağlı olarak döviz girişi açısından turizm kritik önemde. Rusya gibi bazı ülkelerden uçuşlar ve bazı iptaller oluyor. Turizm sezonunu tam kaçırmamak için de bu tedbirlerin sıkı şekilde uygulanması gerekiyor.”