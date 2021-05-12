Bayram Namazında Camiler Açık Mı? Açıklama Diyanet İşlerinden Geldi

Koronovirüs tedbirleri doğrultusunda ülke geneli tam kapanmada olunan bu dönemde Ramazan Bayramı da dahil edildi. Ramazan Bayramı’nın gelmesi ile merak edilen sorulardan biri olan camilerde bayram namazı kılınacak mı sorularına cevap Diyanet İşleri tarafından geldi.

Ali Erbaş camilerde bayram namazı kılınacağını vatandaşlarla paylaştı. TRT ekranların da izleyiciler ile ramazan ayı boyunca yayınlanan sahur programının konuğu Erbaş oldu. Program da Erbaş şu açıklamayı yaptı; ‘’Salgın tedbirlerinin en güzel uygulandığı mekanlar camilerimiz oldu. Cemaatimiz, tedbirler noktasında çok düzenli hareket etti. Bu tedbirlere riayet ederek inşallah bayram namazlarımızı kılacağız’’ diyerek sevinçli haberi vatandaşlar ile paylaştı.