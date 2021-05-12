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Bayram Namazında Camiler Açık Mı? Açıklama Diyanet İşlerinden Geldi

Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ile vatandaşlarda meraklar arttı. Tam kapanma sürecinde Ramazan Bayramı’nın da dahil edilmesi ile bayram namazı hakkında sorular çoğaldı. Resmi açıklama bekleyen vatandaşlar bayram namazını camilerde kılınacak mı? Sorularına cevap arıyor. İşte o beklenen açıklama Diyanet İşleri tarafından geldi. Konu hakkında merak edilenler haberimizde

12 Mayıs 2021 Çarşamba 17:00
Bayram Namazında Camiler Açık Mı? Açıklama Diyanet İşlerinden Geldi
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Koronovirüs tedbirleri doğrultusunda ülke geneli tam kapanmada olunan bu dönemde Ramazan Bayramı da dahil edildi. Ramazan Bayramı’nın gelmesi ile merak edilen sorulardan biri olan camilerde bayram namazı kılınacak mı sorularına cevap Diyanet İşleri tarafından geldi.

Ali Erbaş camilerde bayram namazı kılınacağını vatandaşlarla paylaştı. TRT ekranların da izleyiciler ile ramazan ayı boyunca yayınlanan sahur programının konuğu Erbaş oldu. Program da Erbaş şu açıklamayı yaptı; ‘’Salgın tedbirlerinin en güzel uygulandığı mekanlar camilerimiz oldu. Cemaatimiz, tedbirler noktasında çok düzenli hareket etti. Bu tedbirlere riayet ederek inşallah bayram namazlarımızı kılacağız’’ diyerek sevinçli haberi vatandaşlar ile paylaştı.


Son Güncelleme: 12.05.2021 17:00
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Anahtar Kelimeler:
BayramNamazCami
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