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Bayram namazı için yasak var mı? Vatandaşlar bayram namazında camiye gidebilir mi?

Ramazan bayramında bayram namazı kılınacak mı? Bayram namazına gidilebilecek mi? Gibi sorular ramazan ayının sonuna yaklaştığımız şu günlerde epey bir merak konusu oldu ve bayramın ilk günü camiye gidip bayram namazını kılanlar tam kapanma sürecinden dolayı bu sene böyle bir imkana sahip olup olamayacaklarını merak etmeye başladılar. İşte bayram da bayram namazı kılınacak mı, bayram namazına gidilecek mi? sorularının cevapları..

11 Mayıs 2021 Salı 19:33
Bayram namazı için yasak var mı? Vatandaşlar bayram namazında camiye gidebilir mi?
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Konu ile alakalı 2 hafta önceden bir açıklamada bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, açıklamasında  ’’ Bayram namazı kılınacak gibi hazırlıklarımızı yapıyoruz’’ ifadelerine  yer verdi. Vatandaşların bayram namazına gitmesi serbest mi? İşte detaylı açıklamalar

Bayram namazına gitmek serbest mi?

Diyanet İşleri Başkanı olan Prof. Dr. Ali Erbaş ‘’ Bayram namazı da tıpkı Cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatlı bir namazdır. Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılabiliyorsak bayram namazını aynı şekilde kılabiliriz’ açıklamasını yaptı.

Ayrıca Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, her gün  Kanal 7 de canlı bir şekilde ekrana gelen ‘’ Prof. Dr. Mustafa Karataş ile Sahur Vakti’’ programına video konferans sistemi aracılığı ile konuk oldu.

Yapılan programda Pandemi tedbirlerinden dolayı yürürlükte olan tam kapanma sürecinde vatandaşların bayram namazını kılıp kılmaması ile alakalı gelen birçok soruya yanıt verdi ve ‘ Bayram namazı da tıpkı Cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatı olan bir namazdır. Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılıyor isek bayram namazını da aynı o şekilde kılabiliriz. Milletimizin camiye gelerek bir hutbe ve iki rekat namaz kıldıktan sonra dua edip camiden ayrılma imkanı vardır. Dolayısı ile bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şu an itibari ile fevkalade bir durum söz konusu olmazsa düşünmüyorum.’’ şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ramazan ayı boyunca yürütmüş olduğu din hizmetleri le ilgili de bilgi verdi ve ‘ Beş vakit namazlarımız ve Cuma namazlarımızda camilerdeki irşat çalışmalarımız devam etmektedir. Dijital ortamı çok iyi kullanmaya başladık. Diyanet televizyonumuzdan irşat programları yapılıyor. Ayrıca Türkiye genelinde de 90 bin kadar camimizde imkanlar dahilinde, tedbirlere riayet ederek irşat hizmetlerine devam ediyoruz.’ şeklinde konuştu.

Yurt dışında da 100’ü aşkın ülkede görevde olan Diyanet görevlilerinin de irşat çalışmalarına devam ettiklerini söyledi ve ‘’ Türkiye Diyanet Vakfının hizmetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Yurt içinde 81 ilimiz ve 922 ilçemizde Diyanet Vakfının gerçekleştirdiği hayır hasenat hizmetleri, Ramazan paketleri ve zekat dağıtımı devam ediyor. Yurt dışında ise toplamda 78 ülkede fakir fukara, garip gureba olan insanların yanında mümkün olduğunca olmaya çalışıyoruz. Ülkemizin cömertliğini, milletimizin büyüklüğünü bu şekilde hem yurt içindeki, hem de yurt dışındaki insanlarımız ile paylaşmaya özen ile gayret ediyoruz.’’ ifadelerine yer verdi.


Son Güncelleme: 11.05.2021 19:33
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Anahtar Kelimeler:
Bayra NamazıDiyanet İşleri BaşkanlığıYasak
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