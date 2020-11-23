Bayburt'ta 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, tarafından yapılan açıklamaya göre Bayburt merkezli 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bayburt merkezde hissedilen deprem saat 17.40 sularında kendini gösterdi. Yerin 12.4 kilometre derininde meydana gelen deprem Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca Twitter üzerinden duyuruldu. İşte AFAD tarafından yapılan deprem duyurusunda yer verilen ayrıntılar;

Büyüklük : 3.8 (Mw)

Yer : Merkez (Bayburt)

Tarih-Saat : 22.11.2020, 17:40:24 TSİ

Enlem : 40.2945 N

Boylam : 40.1566 E

Derinlik : 12.04 km