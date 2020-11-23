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Bayburt'ta 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi!

Son dönem için ülkemizde etkisini gösteren depremlere bir yenisi daha eklendi. AFAD tarafından yapılan açıklamada Bayburt'ta 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi ifade edildi...

23 Kasım 2020 Pazartesi 10:56
Bayburt'ta 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, tarafından yapılan açıklamaya göre Bayburt merkezli 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bayburt merkezde hissedilen deprem saat 17.40 sularında kendini gösterdi. Yerin 12.4 kilometre derininde meydana gelen deprem Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca Twitter üzerinden duyuruldu. İşte AFAD tarafından yapılan deprem duyurusunda yer verilen ayrıntılar;

Büyüklük : 3.8 (Mw)

Yer : Merkez (Bayburt)


Tarih-Saat : 22.11.2020, 17:40:24 TSİ

Enlem : 40.2945 N

Boylam : 40.1566 E

Derinlik : 12.04 km

 



Son Güncelleme: 23.11.2020 10:56
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Anahtar Kelimeler:
AfadDepremBayburt
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