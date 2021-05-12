Batman'da tarlada çalışan iki kişiyi yılan soktu

Batman’da tarlada çalışan kişileri yılan soktu. Yılanın soktuğu çiftçiler hastaneye kaldırılarak tedavi edildi.
Yemişli köyünde tarlada çalışan 43 yaşındaki Mehmet Ümran Mevi yaptığı açıklamada kara kapanya çift sürdüğünü işini tamamladıktan sonra eşyalarını toplarken yılanı gördüğünü ve yılanın saldırarak onu soktuğunu açıkladı. 112 Acil Servis’e telefon eden Mevi’ye sağlık ekiplerinin müdahale ettiğini de açıklayan çiftçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Güncelleme: 12.05.2021 21:25