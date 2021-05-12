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Batman'da tarlada çalışan iki kişiyi yılan soktu

Batman Gercüş'te iki farklı köyde tarlada çalışan kişileri yılan soktu. Tedavi için hastaneye kaldırılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çiftçi yılanın soktuğu anları gazetecilere anlattı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 21:25
Batman'da tarlada çalışan iki kişiyi yılan soktu
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Batman’da tarlada çalışan kişileri yılan soktu. Yılanın soktuğu çiftçiler hastaneye kaldırılarak tedavi edildi.

Olay Batman’a bağlı Gercüş ilçesinde yaşandı. Kayapınar ve Yemişli köylerinde yaşayan 43 yaşındaki Mehmet Ümran ve 24 yaşındaki Ahmet Gün, yılan sokması nedeni ile hastaneye kaldırıldı. Tedavileri ilk olarak Gercüş Devlet Hastanesi’nde başlanan kişiler sonrasında Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yemişli köyünde tarlada çalışan 43 yaşındaki Mehmet Ümran Mevi yaptığı açıklamada kara kapanya çift sürdüğünü işini tamamladıktan sonra eşyalarını toplarken yılanı gördüğünü ve yılanın saldırarak onu soktuğunu açıkladı. 112 Acil Servis’e telefon eden Mevi’ye sağlık ekiplerinin müdahale ettiğini de açıklayan çiftçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Son Güncelleme: 12.05.2021 21:25
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Anahtar Kelimeler:
YılanBatman
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