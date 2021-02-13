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Batman'da PKK'ya darbe! Mühimmat deposuna operasyon düzenlendi!

Batman'da terör örgütü PKK'nın mühimmat deposuna operasyon düzenlendi. Çok sayıda roket ve mermi ele geçirilirken İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK'ya darbe yapıldı denidli.

13 Şubat 2021 Cumartesi 03:01
Batman'da PKK'ya darbe! Mühimmat deposuna operasyon düzenlendi!
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Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamalarında terör örgütüne ait olduğu belirlenen ve PKK’nın mühimmatlarını depoladığı bir merkeze operasyon düzenlendi.

Batman’ın Hasankeyf ilçesi açıklarında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda PKK’ya darbe vuruldu. Operasyon kapsamında belirlenen alanda arazi taraması yapan jandarma ekipleri 4 farklı noktada 4 anti personel mayını, 1 el bombası, 2 tank roketatar ekipmanı, 1 anti personel roketatar ekipmanı, 1 tüfek şarjörü, 12 fişek, 1 telsiz, 1 PKK mührü ve mürekkep, 4 kasetli teyp, 5 nüfus cüzdanı ve PKK dokümanlarına el koyuldu.

 



Son Güncelleme: 13.02.2021 03:01
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Anahtar Kelimeler:
BatmanOperasyonPKKMühimmat Deposu
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