Batman'da PKK'ya darbe! Mühimmat deposuna operasyon düzenlendi!

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamalarında terör örgütüne ait olduğu belirlenen ve PKK’nın mühimmatlarını depoladığı bir merkeze operasyon düzenlendi.

Batman’ın Hasankeyf ilçesi açıklarında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda PKK’ya darbe vuruldu. Operasyon kapsamında belirlenen alanda arazi taraması yapan jandarma ekipleri 4 farklı noktada 4 anti personel mayını, 1 el bombası, 2 tank roketatar ekipmanı, 1 anti personel roketatar ekipmanı, 1 tüfek şarjörü, 12 fişek, 1 telsiz, 1 PKK mührü ve mürekkep, 4 kasetli teyp, 5 nüfus cüzdanı ve PKK dokümanlarına el koyuldu.