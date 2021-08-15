İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Sigara kullananlar dikkat! Antikor oluşumunu engelliyor..
Son Dakika
Sigara kullananlar dikkat! Antikor oluşumunu...
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların ne zaman açılacağını duyurdu!
Son Dakika
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut...
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş ödemesi!
Son Dakika
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş...
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira zammı belli oldu...
Son Dakika
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!...

Batı Karadeniz'deki sel felaketinde ölü sayısı 58'e yükseldi! Kayıp sayısı ise 77..

Türkiye, Batı Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketinin yaralarını silmeye çalışırken başta Kastamonu olmak üzere Bartın ve Sinop'ta selden dolayı ölenlerin sayısının 58'e yükseldiği bildirildi. Kayıp başvuru sayısının ise 77 olduğu aktarıldı.

15 Ağustos 2021 Pazar 12:33
Batı Karadeniz'deki sel felaketinde ölü sayısı 58'e yükseldi! Kayıp sayısı ise 77..
Takip Et:

Ege ve Güney kesimlerde günlerce süren orman yangınları sonrası Batı Karadeniz bölgesini de sel felaketi vurdu. Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta etkili olan sağanak yağışlardan dolayı meydana gelen selde ölü sayısı gün geçtikçe artmaya başladı.

Gelen son dakika bilgisine göre ise, Kastamonu'da hayatını kaybedenlerinin sayısının 48 olduğu, Sinop'ta 9 ve Bartın'da da 1 kişi yaşamını yitirdiği bildirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı bir açıklamada arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini ve toplam kayıp ihbarının da şu ana kadar 77 olduğunu söyledi. 

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi sonrası bölgeye intikal ettiğini söyleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'ya ait helikopterlerin arama ve kurtarma çalışmalarına katıldığı ve bölgede ayrıca 2 yatay kaydırmalı köprü tankıyla 3 sabit köprü aracının gönderildiğini söyledi.

BOZKURT İLÇESİNDE ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI!

Kastamonu'nun selden en çok etkilendiği Bozkurt ilçesinde, yıkılan ve zarar gören binalarda enkaz çalışmaları başlatıldı. AFAD, UMKE ekiplerine polis ve jandarma teşkilatı ekipleri de destek verirken çevre belediyeden gelen personellerde enkaz kaldırma çalışmalarına katıldığı öğrenildi. Bozkurt ve çevre ilçelerde yardım kurumlarıyla birlikte çeşitli sivil toplum kuruluşları vatandaşların ve çalışmaları yürüten tüm ekiplerin ihtiyaçlarının karşılanması için özveriyle çalışıyor.


Son Güncelleme: 15.08.2021 12:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Son DurumÖlü SayısıSel FelaketiKastamonuBatı Karadeniz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ümitcan Uygun babası kimdir? Ümitcan Uygun'un babası ne iş yapıyor?
Ümitcan Uygun babası kimdir? Ümitcan Uygun'un babası ne iş yapıyor?
Demet Akalın, “Sadece evinden çıktığı için öldü” diyerek acısını ilk kez paylaştı
Demet Akalın, “Sadece evinden çıktığı için öldü” diyerek acısını ilk kez paylaştı
TRT Genel Müdürlüğü görevinden alınan İbrahim Eren Bakan mı olacak yoksa CEO mu?
TRT Genel Müdürlüğü görevinden alınan İbrahim Eren Bakan mı olacak yoksa CEO mu?
15 Temmuz kaç yılında oldu?
15 Temmuz kaç yılında oldu?
500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Devlet Açık Kapı başvurusu var mı?
500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Devlet Açık Kapı başvurusu var mı?
E-Devlet 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? 500 TL bayram harçlığı haberleri doğru mu?
E-Devlet 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? 500 TL bayram harçlığı haberleri doğru mu?

Popüler Haberler

TJK 15 Ağustos 2021 Pazar at yarışı sonuçları
15 Ağustos 2021 Pazar evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Ağustos 2021 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 15 Ağustos 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
15 Ağustos 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 15 Ağustos Pazar at yarışı programı
Nöbetçi Noter 15 Ağustos 2021 Pazar açık noterler listesi - 15 Ağustos 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Vakıfbank emekliye promosyon kampanyası ile emeklilere 750 TL promosyon ödemesi
Aşı olmayanlar için kısıtlama gelecek mi? Bakan Koca'dan yeni açıklamalar
Kamu işçisi ne kadar zam alacak? Kamu işçileri zam tutarı 2021
En kaliteli mikrodalga fırınlar hangileri?
Açık Lise kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? Açık Lise ek sınavlar ne zaman?
Binance nasıl kullanılır? Binance platformu nedir?
Kanal D 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı ve TV rehberi
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 28 Haziran 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Kurban Bayramında Kuzey Marmara Otoyolu ücretsiz mi?
Burgan Bank'tan dijital hesap açanlara müjde! Trendyol'da anında 25 TL indirim!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.