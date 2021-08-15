Batı Karadeniz'deki sel felaketinde ölü sayısı 58'e yükseldi! Kayıp sayısı ise 77..

Ege ve Güney kesimlerde günlerce süren orman yangınları sonrası Batı Karadeniz bölgesini de sel felaketi vurdu. Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta etkili olan sağanak yağışlardan dolayı meydana gelen selde ölü sayısı gün geçtikçe artmaya başladı.

Gelen son dakika bilgisine göre ise, Kastamonu'da hayatını kaybedenlerinin sayısının 48 olduğu, Sinop'ta 9 ve Bartın'da da 1 kişi yaşamını yitirdiği bildirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı bir açıklamada arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini ve toplam kayıp ihbarının da şu ana kadar 77 olduğunu söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi sonrası bölgeye intikal ettiğini söyleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'ya ait helikopterlerin arama ve kurtarma çalışmalarına katıldığı ve bölgede ayrıca 2 yatay kaydırmalı köprü tankıyla 3 sabit köprü aracının gönderildiğini söyledi.

BOZKURT İLÇESİNDE ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI!

Kastamonu'nun selden en çok etkilendiği Bozkurt ilçesinde, yıkılan ve zarar gören binalarda enkaz çalışmaları başlatıldı. AFAD, UMKE ekiplerine polis ve jandarma teşkilatı ekipleri de destek verirken çevre belediyeden gelen personellerde enkaz kaldırma çalışmalarına katıldığı öğrenildi. Bozkurt ve çevre ilçelerde yardım kurumlarıyla birlikte çeşitli sivil toplum kuruluşları vatandaşların ve çalışmaları yürüten tüm ekiplerin ihtiyaçlarının karşılanması için özveriyle çalışıyor.