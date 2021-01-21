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Bataklıkta 26 saat mahsur kalan yaşlı adam kurtarıldı

Karaburun’da 58 yaşındaki Hasan Bakırcı yürüyüş yapmak için çıktığı alanda bataklığa sağlandı. Yaşlı adam 26 saat kaldığı bataklıktan jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

21 Ocak 2021 Perşembe 17:19
Bataklıkta 26 saat mahsur kalan yaşlı adam kurtarıldı
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Karaburun’da yaşadığı öğrenilen Hasan Bakırcı, dün öğle saatlerinde yürüyüş yapmak için evinden dışarı çıktı. Ormanlık alanda yaptığı yürüyüş sırasında bataklık alana giren 58 yaşındaki yaşlı adam çamura saplandı.

Bir süre çamurdan çıkmak için uğraşan ancak başarılı olamayan yaşlı adam cep telefonunu da yanına almadığı için yardım çağıramadı. Yakınları jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulunan Hasan Bakırcı’yı arama çalışmaları başlatıldı. İzmir İl Jandarma ekipleri 4 tim şeklinde başlattıkları arama çalışmaları sonucunda bulundu. Ekipler 26 saat bataklıkta kalan yaşlı adamı kurtardıktan sonra hastaneye sevk etti. 58 yaşındaki Hasan Bakırcı’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Son Güncelleme: 21.01.2021 17:19
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Anahtar Kelimeler:
KaraburunBataklık
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