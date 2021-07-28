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Başsavcılık, CHP'li Başkan Tanju Özcan hakkında soruşturma başlattı!

CHP'nin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gerçekleştirdiği basın toplantısında sarf ettiği ırkçı söylemler nedeniyle Başsavcılık tarafından soruşturmaya tabi tutulduğu bildirildi.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 12:12
Başsavcılık, CHP'li Başkan Tanju Özcan hakkında soruşturma başlattı!
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kent genelinde yaşayan tüm yabancı uyruklu vatandaşların, şehirlerinden ayrılarak ülkelerine gitmeleri için su ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapılası yönünde bir karar aldıklarını söylemişti. Düzenlediği basın toplantısında söylediği sözler ırkçı söylem olarak lanse edilen Özcan hakkında soruşturma başlatıldı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Başkan Tanju Özcan hakkında, yabancı uyruklu kişilerin yararlandığı bazı belediye hizmetlerinin zamlanacağı yönünde yapılan açıklamaları esnasında sarf ettiği ifadeler nedeniyle bir soruşturma başlattı. dinilen bilgilere göre, Tanju Özcan'ın basın toplantısı sırasında söylediği ifadelere karşılık yapılan suç duyurularına ilişkin dilekçelerin işleme alındığı ve savcılığında Özcan hakkında, görevini kötüye kullanması ve ifadeleriyle nefret ve ayrımcılığa neden olmasında dolayı hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.


Son Güncelleme: 28.07.2021 12:12
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