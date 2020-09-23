İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
AB Konseyi Başkanı Charles Michel...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Müge Anlı programında konuşulan Aleyna Çakır dosyasında flaş gelişmeler yaşanıyor! Müge Anlı Aleyna Çakır cinayetini kapattı mı?
Son Dakika
Müge Anlı programında konuşulan Aleyna...

Başsavcılık açıkladı: Gülay Uygun'un elinde barut izi tespit edildi

Aleyna Çakır'ın ölümündeki bir numaralı şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gülay Uygun'un elinde barut izine rastlandığını açıkladı.

23 Eylül 2020 Çarşamba 20:32
Başsavcılık açıkladı: Gülay Uygun'un elinde barut izi tespit edildi
Takip Et:

Ankara’da 21 yaşındaki Aleyna Çakır’ın şüpheli ölümü sonrasında genç kızı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun’un annesi Gülay Uygun, hakkında soruşturma başlatılmasının ardından ormanlık alanda ölü bulunmuştu. İntihar ettiği söylenen kadının ölümü, aynı zamanda cinayet şüpheleriyle de eşleşiyordu. Söz konusu ölüme ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.

Gülay Uygun’un elinde barut izi tespit edildi


Savcılığın açıklamasında ‘’Gülay Uygun’un ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında bugüne kadar 20 şahsın asayiş şube müdürlüğü görevlilerince, 2 şahsın da Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadeleri alınmıştır’’ ifadeleri kullanıldı. Ayrıca açıklamada Gülay Uygun’un elinde barut izi tespit edildiği de aktarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama metni:



Son Güncelleme: 23.09.2020 20:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Çakırümitcan UygunGülay Uygun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taşeron işçilere TİS'den müjdeli haber geldi! Yapılan duyuru herkesin yüzünü güldürecek
Taşeron işçilere TİS'den müjdeli haber geldi! Yapılan duyuru herkesin yüzünü güldürecek
Bolu TEM Otoyolu'nda lastiğe çarpmamak için şerit değiştiren sürücü hayatını kaybetti
Bolu TEM Otoyolu'nda lastiğe çarpmamak için şerit değiştiren sürücü hayatını kaybetti
"İstikşafi görüşmeler"deki istikşafinin anlamı.. TDK istikşafi manası
16 yaşındaki Alper Erözer yeni spor arabası ile görüntülendi!
16 yaşındaki Alper Erözer yeni spor arabası ile görüntülendi!
Koronavirüs tedavisinde pelin otu müjdesi! Aşıda kullanılacak
Koronavirüs tedavisinde pelin otu müjdesi! Aşıda kullanılacak
Koronavirüse yakalanan astım hastası Şehri ebe hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan astım hastası Şehri ebe hayatını kaybetti

Popüler Haberler

BİM stoklarında bulunan Polosmart vakumlu siyah nokta temizleyicisi özellikleri nelerdir?
Bim'de satılan Polosmart akıllı tartıların özellikleri nelerdir?
E-Devlet ile Sosyal Yardım Parası başvurusu nasıl yapılır? 2020 Sosyal yardım maddi destek başvuru şartları
Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınavında hangi konular yer alıyor?
Asgari Ücret ile Çalışan kişilere zam müjdesi geldi!
23 Eylül 2020 Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı 23 Eylül 2020 Çarşamba Türkiye'de bugünkü vaka sayısı
Hangi aile hekimliğine bağlıyım? Aile hekimimi nasıl değiştiririm?
Masterchef Kayhan Özekin kaç yaşında ve nereli?
Gençliğim Eyvah dizisinin final sebebi! 5 Ekim'de ekranlara veda ediyor
Vergi levhası nedir? 2020 Vergi levhası bulundurma zorunluluğu güncellendi
Hanutçuluk nedir? Nasıl bir meslektir? Hanutçu ne yapar?
Mazot Gübre - Hububat - Süt - Kırsal Kalkınma - Lisanslı Depoculuk Destek Ödemeleri Tarihleri Açıklandı
Korona Virüs dizi çekimlerini durduracak mı? Hangi dizi çekimleri durdu?
Cinayet Süsü fragmanı filmi oyuncuları kim, konusu nedir? Cinayet Süsü filmi fragmanı
0 faizli hayvancılık kredileri ziraat bankası 2020
Bay Yanlış dizisi nerede çekiliyor? Bay Yanlış dizi çekim yerleri
Menajerimi Ara Emrah karakteri kimdir? Semi Sırtıkkızıl kimdir, nereli, kaç yaşında?
SGK beyanname verme süre zarfında verilmezse ne olur?
Egemen Babil'den ayrıldı mı? Yeni sezonda Ozan Güven Babil'de olmayacak mı?
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Özel Güvenlik Kimlik Kartı ne zaman çıkar? 2020 Özel güvenlik kimlik kartı sorgulama

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.