Başsavcılık açıkladı: Gülay Uygun'un elinde barut izi tespit edildi

Ankara’da 21 yaşındaki Aleyna Çakır’ın şüpheli ölümü sonrasında genç kızı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun’un annesi Gülay Uygun, hakkında soruşturma başlatılmasının ardından ormanlık alanda ölü bulunmuştu. İntihar ettiği söylenen kadının ölümü, aynı zamanda cinayet şüpheleriyle de eşleşiyordu. Söz konusu ölüme ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.

Gülay Uygun’un elinde barut izi tespit edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama metni:

Savcılığın açıklamasında ‘’Gülay Uygun’un ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında bugüne kadar 20 şahsın asayiş şube müdürlüğü görevlilerince, 2 şahsın da Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadeleri alınmıştır’’ ifadeleri kullanıldı. Ayrıca açıklamada Gülay Uygun’un elinde barut izi tespit edildiği de aktarıldı.