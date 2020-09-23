Başsavcılık açıkladı: Gülay Uygun'un elinde barut izi tespit edildi

Ankara’da 21 yaşındaki Aleyna Çakır’ın şüpheli ölümü sonrasında genç kızı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun’un annesi Gülay Uygun, hakkında soruşturma başlatılmasının ardından ormanlık alanda ölü bulunmuştu. İntihar ettiği söylenen kadının ölümü, aynı zamanda cinayet şüpheleriyle de eşleşiyordu. Söz konusu ölüme ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.
Gülay Uygun’un elinde barut izi tespit edildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama metni:
Son Güncelleme: 23.09.2020 20:32