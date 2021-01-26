Baskın sonucu 790 şişe sahte içki bulundu!

İmalathane olarak kullanılan evde 790 şişe sahte içki bulundu!

Olayın gerçekleştiği’da polisin baskın düzenlediği evde, tam olarak 790 şişe sahte içki ele geçirildi. Bunun yanında 390 litre saf alkol bulunan evden 2 şüpheli çıkarıldı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanacak.

Sahte içki üretip piyasaya sürenlere yönelik yapılan baskınlarda Yalova Emniyet Müdürlüğü kaçak ve Organize Şube Müdürlüğü tarafından imalathaneye dönüştürüldüğü düşünülen bir eve baskın düzenlendi. Baskın sonrasında duyulan rakamlar “Yok artık!” dedirtti. Yapılan baskın sonucunda evden 790 şişe sahte içki çıktı. 13 tane bidona muhafaza edilmiş halde 390 litre saf alkol ile 708 adet sahte TDDK bandrolü bulundu. Yapılan baskın sonucunda 2 kişi gözaltına alındı.