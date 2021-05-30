Başkentte şüpheli ölüm! Genç kadın başından vurulmuş halde ölü bulundu

Ankara’nın Altındağ ilçesi Hacettepe Mahallesi Ulucanlar Caddesi'nde yalnız yaşayan 27 yaşındaki Tuğçe Ünsal’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Akşam saatlerinde Murat Apartmanı sakinleri kötü kokularının gelmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu.

3 ay önce apartmana taşınan Tuğçe Ünsal’ın evinden gelen kokular üzerine polis ekipleri çilingir çağırdı ve kapının açılmasını istedi.

Eve giren ekipler 27 yaşındaki genç kadının cansız bedeni ile karşı karşıya kaldı. İnceleme sonrasından 3 gün önce başından vurularak öldüğü tespit edilen genç kadın otopsisi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Kısa süre önce eşinden boşanan Ünsal için yapılan araştırma sonucunda 11 suç kaydı olduğu öğrenildi. Sahtecilik ve uyuşturucu cezaları olan genç kadının evinde arama sonucu yine uyuşturucu madde ele geçirildi. Evde inceleme ekipleri ayrıca başka kişilerin evi dağıttığını anladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediliyor.