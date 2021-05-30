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Başkentte şüpheli ölüm! Genç kadın başından vurulmuş halde ölü bulundu

Son dakika haberine göre Ankara’da bir apartmanda kötü kokularının gelmesi üzerine bina sakinleri ihbarda bulundu. Çilingir yardımı ile eve giren polis 27 yaşındaki Tuğçe Ünsal’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Ayrıntılar haberimizde

30 Mayıs 2021 Pazar 16:29
Başkentte şüpheli ölüm! Genç kadın başından vurulmuş halde ölü bulundu
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Ankara’nın Altındağ ilçesi Hacettepe Mahallesi Ulucanlar Caddesi'nde yalnız yaşayan 27 yaşındaki Tuğçe Ünsal’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Akşam saatlerinde Murat Apartmanı sakinleri kötü kokularının gelmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu.

3 ay önce apartmana taşınan Tuğçe Ünsal’ın evinden gelen kokular üzerine polis ekipleri çilingir çağırdı ve kapının açılmasını istedi.

Eve giren ekipler 27 yaşındaki genç kadının cansız bedeni ile karşı karşıya kaldı.  İnceleme sonrasından 3 gün önce başından vurularak öldüğü tespit edilen genç kadın otopsisi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Kısa süre önce eşinden boşanan Ünsal için yapılan araştırma sonucunda 11 suç kaydı olduğu öğrenildi. Sahtecilik ve uyuşturucu cezaları olan genç kadının evinde arama sonucu yine uyuşturucu madde ele geçirildi.  Evde inceleme ekipleri ayrıca başka kişilerin evi dağıttığını anladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediliyor.


Son Güncelleme: 30.05.2021 16:29
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Ankara AltındağTuğçe ünsalşüpheli ölüm
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