Başkentte sahte kozmetik ürün operasyonu!

Edinilen bilgilere göre Ankara’nın Altındağ ilçesinde Kavaklı Mahallesi’nde bir iş yerindelerin imal depolama ve dolum işlemi yapıldığı öğrenildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kavaklı Mahallesi için C.K isimli şahsa ait iş yerine operasyon düzenledi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü kozmetik ürünlere el koyurken kadınların çok sık kullandığı makyaj ürünleri dikkat çekti. Ruj, far, rimel gibi ürünlerin olduğu yerde imal ve depolama alanı olarak kullanılırken aynı zamanda dolum işlemide yapılmaktaydı.

Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan nevi ve menşei belli olmayan kozmetik ürünler ele geçirilirken iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.



