İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Başkentte sahte kozmetik ürün operasyonu!

Son dakika haberine göre Ankara’da jandarma tarafından düzenlenen operasyon sonunca sahte kozmetik ürün ele geçirildi. Çok sayıda sahte ürün ele geçirilirken iş yeri sahibi C.K hakkında işlem başlatıldı.

30 Mayıs 2021 Pazar 16:53
Başkentte sahte kozmetik ürün operasyonu!
Takip Et:

Edinilen bilgilere göre Ankara’nın Altındağ ilçesinde Kavaklı Mahallesi’nde bir iş yerinde sahte kozmetik ürünlerin imal depolama ve dolum işlemi yapıldığı öğrenildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kavaklı Mahallesi için C.K isimli şahsa ait iş yerine operasyon düzenledi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü kozmetik ürünlere el koyurken kadınların çok sık kullandığı makyaj ürünleri dikkat çekti. Ruj, far, rimel gibi ürünlerin olduğu yerde imal ve depolama alanı olarak kullanılırken aynı zamanda dolum işlemide yapılmaktaydı.

Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan nevi ve menşei belli olmayan kozmetik ürünler ele geçirilirken iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.


Son Güncelleme: 30.05.2021 16:53
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sahte Kozmetik ürünAnkara Altındağ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esnek çalışma nedir? Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma dönemi ile neler değişecek?
Esnek çalışma nedir? Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma dönemi ile neler değişecek?
Emekliye seyyanen zam konusunda son gelişmeler ne? Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi!
Emekliye seyyanen zam konusunda son gelişmeler ne? Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi!
Deniz veya havuza girilebilir mi? Koronavirüsün su yoluyla bulaşma riski var mı?
Deniz veya havuza girilebilir mi? Koronavirüsün su yoluyla bulaşma riski var mı?
QNB Finansbank 0,79 faizli uzun vadeli borç transfer ve yapılandırma kredi kampanyası
QNB Finansbank 0,79 faizli uzun vadeli borç transfer ve yapılandırma kredi kampanyası

Popüler Haberler

En kolay kredi veren bankalar ve Kolay kredi alabilmek için gereken şartlar 2021
Tozkoparan İskender 25. bölüm TRT 1 canlı izle – 30 Mayıs 2021 Pazar tek parça Tozkoparan İskender yeni son bölüm izle
Gece tırnak kesince ne olur, kesmek günah mı?
BİM'de satılan Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Kanunsuz Topraklar karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Survivor Barış kimdir? Barış Özbek nereli, yaşı kaç?
Emanet dizisi Neslihan (Zeynep Naz Eyüboğlu) kimdir?
Seksenler dizisi Sibel karakteri kimdir? Cansın Özyosun'un hayatı ve yer aldığı diziler
2021 Zilkade ayı ne zaman başlıyor, hangi gün, önemi nedir?
Nezen Germiyen kimdir? Nezen Germiyen'i kim öldürdü, ne zaman öldürüldü?
Fazlası Zarar sunucusu Ezgi Sertel kimdir? Ezgi Sertel biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bozkır Aslanı Celaleddin 2. Bölüm Fragmanı – 28 Mayıs 2021 Cuma
Akıncı dizisi Defne kimdir? Gerçek adı ne? Deren Talu oynadığı diziler
Kağıt Ev 7. bölüm fragmanı izle - Kağıt Ev 31 Mayıs 2021 Pazartesi özeti
Subay olmak için sağlanması gereken şartlar? Subaylar aylık ne kadar maaş alır?
Bugün kimin maçı var? 30 Mayıs 2021 Pazar Bugün maç varmı, hangi maçlar var?
Yemin dizisi Semih karakteri kimdir? Emre Kerem Ketenci kimdir, nereli, kaç yaşında?
Acemi Anneler dizisi Sevda kimdir? Begüm Topçu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Rüyada et görmek ne anlama gelir? Rüyada et görmenin tabirleri ve yorumları
Hırdavat bayiliği veren firmalar 2021
Acemi Anneler dizisi Cenk (Ege Semih Erken) kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.