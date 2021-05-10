Başkentte kadın cinayeti! Önce işkence yaptı, sonra öldürdü!

Edinilen bilgilere göre Ankara’nın Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi’nde gerçekleşti. Mehmet Erdoğan ile ikinci evliliğini 8 ay önce gerçekleştiren doktor kadın birinci evliliğinden olan oğlu A.A eşi Mehmet Erdoğan ile birlikte yaşamaktaydı. Gece yarısı karı koca sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışmaya tutuldu. Tartışma şiddetini büyüttü ve koca Mehmet Erdoğan eşi Zeynep Erdoğan'ın çocuğu A.A ellerini bağlayarak işkence yapmaya başladı. Eşine ve çocuğuna aynı anda işkence yapan cani koca karısı Zeynep Erdoğan'ı defalarca bıçaklayarak öldürdü.





Tartışmanın sabahı mahalle sakinleri Mehmet Erdoğan ve Zeynep Erdoğan'ın oğlu A.A'nın çıktığını gördü. Elleri bağlı şekilde evden çıkan A.A mahalle sakinlerini harekete geçirdi. Mutlukent Mahallesi'nde oturan vatandaşlar hemen polis ekipleri ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Ankara polis ekipleri ve 112 çalışanları doktor kadının evine geldi. İnceleme sonrasında evde ölü olarak bulunan Zeynep Erdoğan şiddetli darbeler aldığı görüldü.

Vücudunda 5 bıçak darbesi bulunan Zeynep Erdoğan’ın cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Erdoğan’ın çocuğu ise beyin kanaması geçirildiği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan A.A tedavi edildiği öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri anne ve çocuğuna işkence yapan Mehmet Erdoğan’ı aramak için çalışma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi Mehmet Erdoğan'ı Ümitköy'de aracın içinde yakaladı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma devam ettiği öğrenildi.