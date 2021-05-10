İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Başkentte kadın cinayeti! Önce işkence yaptı, sonra öldürdü!

Son dakika haberine göre Ankara’nın Çankaya ilçesinde doktor olarak görev yapan bir kadın kocası tarafından işkenceye maruz kaldı. Göğsünden bıçaklanarak öldürülen kadın hayatını kaybetti

10 Mayıs 2021 Pazartesi 15:21
Başkentte kadın cinayeti! Önce işkence yaptı, sonra öldürdü!
Takip Et:

Edinilen bilgilere göre Ankara’nın Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi’nde gerçekleşti. Mehmet Erdoğan ile ikinci evliliğini 8 ay önce gerçekleştiren doktor kadın birinci evliliğinden olan oğlu A.A eşi Mehmet Erdoğan ile birlikte yaşamaktaydı. Gece yarısı karı koca sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışmaya tutuldu. Tartışma şiddetini büyüttü ve koca Mehmet Erdoğan eşi Zeynep Erdoğan'ın çocuğu A.A ellerini bağlayarak işkence yapmaya başladı. Eşine ve çocuğuna aynı anda işkence yapan cani koca karısı Zeynep Erdoğan'ı defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Tartışmanın sabahı mahalle sakinleri Mehmet Erdoğan ve Zeynep Erdoğan'ın oğlu A.A'nın çıktığını gördü. Elleri bağlı şekilde evden çıkan A.A  mahalle sakinlerini harekete geçirdi. Mutlukent Mahallesi'nde oturan vatandaşlar hemen polis ekipleri ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Ankara polis ekipleri ve 112 çalışanları doktor kadının evine geldi. İnceleme sonrasında evde ölü olarak bulunan Zeynep Erdoğan şiddetli darbeler aldığı görüldü. 

Vücudunda 5 bıçak darbesi bulunan Zeynep Erdoğan’ın cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Erdoğan’ın çocuğu ise beyin kanaması geçirildiği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan A.A tedavi edildiği öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri anne ve çocuğuna işkence yapan Mehmet Erdoğan’ı aramak için çalışma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi Mehmet Erdoğan'ı Ümitköy'de aracın içinde yakaladı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma devam ettiği öğrenildi.


Son Güncelleme: 10.05.2021 15:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AnkaraMutlukentZeynep ErdoğanIşkence
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenomen Kafalar Ekibinden Ayrılık Paylaşımı
Fenomen Kafalar Ekibinden Ayrılık Paylaşımı
Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?
Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?
Aşı kimliği nedir? Aşkı kimliği nereden nasıl alınır?
Aşı kimliği nedir? Aşkı kimliği nereden nasıl alınır?
Bekçi Alım Başvuru Şartları Nelerdir? 2021 Bekçi Alımı Hakkında Bilgiler
Bekçi Alım Başvuru Şartları Nelerdir? 2021 Bekçi Alımı Hakkında Bilgiler
Turgut Alp Boyraz sağlık durumu nasıl?
Turgut Alp Boyraz sağlık durumu nasıl?
Green Card nedir? Green Card nasıl alınır?
Green Card nedir? Green Card nasıl alınır?

Popüler Haberler

Açık lise sınavlarından en fazla kaç kredi toplanır? Liseyi bitirmek için kaç kredi lazım?
Arefe Günü oruç tutulur mu? Arefe günü oruç tutmanın hükmü ve sevapları
Fenomen Kafalar Ekibinden Ayrılık Paylaşımı
Çukur canlı izle! Show TV Çukur 128.bölüm tek parça izle!
Sefirin Kızı 52. bölüm Star TV canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Sefirin Kızı yeni son bölüm izle
Baraj 39. bölüm Fox TV canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Baraj yeni son bölüm izle
Masumlar Apartmanı 33. bölüm TRT 1 canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Masumlar Apartmanı yeni son bölüm izle
Müge Anlı Nezen Germiyen kimdir, ne zaman öldü? Nezen Germiyen cinayetinde son durum nedir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm ATV canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni son bölüm izle
BİM HP Laptop 14s-fq0014nt bileklik özellikleri ve kullanıcı yorumları!
Masumlar Apartmanı dizisinde Gamze karakterini Gökçe Aydın canlandırıyor
Devlet tarafından öğrencilere verilen burslar 2021
Boğaç Aksoy kimdir, kaç yaşındadır? Boğaç Aksoy hakkında bilgiler
Canlı izle Arsenal Villareal Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Arsenal Villareal maçı Selçuk Sports Netspor izle
Hasta kabul sekreterliği sertifikası ne işe yarar? Hasta kabul sekreterliği yaş sınırı
Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur? Şevval orucu kaç gün tutulur? Şevval orucu hükmü
Facebook iş başvurusu nasıl yapılır? Facebook’ta nasıl işe girilir?
Muhtasar vergilerinde SGK e-Bildirge verme süresi belli oldu 2021
Masumlar Apartmanı finalini ne zaman yapacak? Sezon finali kaçıncı bölüme denk gelecek? Naci devam edecek mi?
Beşiktaş Fatih Karagümrük şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Bein Sports BJK Karagümrük tek maç nasıl satın alınır?
2021 Yeni normalleşme planı nasıl olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.