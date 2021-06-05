İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Başkentte iğrenç olay! Kadınları uyuşturucuya alıştırıp zorla fuhuşa sürükleyen çeteye baskın!

Son dakika haberine göre Ankara'da polis ekipleri kadınları uyuşturucuya alıştırıp daha sonra zorla fuhuşa sürükleyen çeteye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Şüphelilerin evine eş zamanlı baskın yapılırken çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

05 Haziran 2021 Cumartesi 23:51
Başkentte iğrenç olay! Kadınları uyuşturucuya alıştırıp zorla fuhuşa sürükleyen çeteye baskın!
Takip Et:

Son dakika haberine göre Ankara’nın Eryaman bölgesinde günübirlik kiralık evlerde kadınların uyuşturucu madde kullanmaya teşvik edildiği, zorla fuhşa yönlendirildiği ve elde edilen gelirle tekrar uyuşturucu temin edilerek sokak satıcılarına dağıtıldığı yönünde iddialar yer aldı.

Eryaman halkı iğrenç olayı duymasının ardından korku yaşarken birçok şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Kadınlar polis merkezlerinde ifade verirken uyuşturucu vererek fuhuşa zorlandıklarını söyledi.

İlçe Emniyet Müdürü Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, korkunç iddialar sonrası operasyon planı düzenledi.

Etimesgut, Sincan, Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde 14 adrese eş zamanlı baskın düzenlenirken 5 şüpheli gözaltına alındı. 35 kişi uyuşturucu madde bulundurduğu için hakkında işlem başlatılırken şüpheliler adliyeye sevk edildi.

145 gram metamfetamin, 25 gram eroin, 39 gram toz esrar, 98 uyuşturucu hap, 3 uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam tüp ve hassas terazi ele geçirildi. Korkunç olay Ankara polisleri tarafından kontrol altına alınırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 


Son Güncelleme: 05.06.2021 23:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ankara EryamanUyuşturucu Madde
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
The Bodrum By Paramount Hotel kimin, sahibi kimdir?
The Bodrum By Paramount Hotel kimin, sahibi kimdir?
Ankara liseleri taban puanları 2021! Ankara'da bulunan liselerin yüzdelik dilimleri 2021
Ankara liseleri taban puanları 2021! Ankara'da bulunan liselerin yüzdelik dilimleri 2021
Doktor Hüseyin kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Doktor Hüseyin” kod adlı terorist Selman Bozkır öldürüldü!
Doktor Hüseyin kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Doktor Hüseyin” kod adlı terorist Selman Bozkır öldürüldü!
Site yüzme havuzları ne zaman açılacak? Sitelerde havuza girmek yasak mı?
Site yüzme havuzları ne zaman açılacak? Sitelerde havuza girmek yasak mı?
İstanbul'da büyük yoğunluk! Cumartesi yasağının kalkması meydanları doldurdu.
İstanbul'da büyük yoğunluk! Cumartesi yasağının kalkması meydanları doldurdu.
Sedat Peker yeni videosu ne zaman yayınlanacak? Sedat Peker 9. video yayın tarihi
Sedat Peker yeni videosu ne zaman yayınlanacak? Sedat Peker 9. video yayın tarihi

Popüler Haberler

Organik gıdalar dükkanı nasıl açılır? Ne kadar maliyet gerekir?
Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? 7 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı
Star TV 7 Haziran 2021 Pazartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
7 Haziran 2021 Pazartesi günü Show TV yayın akışı
TRT Spor'da 7 Haziran 2021 Pazartesi tarihinde ne var? 7 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışında neler yer alıyor?
7 Haziran 2021 Salı Kanal 7 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
TV 8 canlı yayın akışı 7 Haziran 2021 Pazartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? 7 Haziran 2021 Pazartesi ATV yayın akışı
7 Haziran 2021 Pazartesi Fox TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Kanal 7 7 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı ve TV rehberi
Brütten nete maaş nasıl hesaplanır 2021
Selena dizisi Zülfikar kimdir? Ümit Erdim hakkında bilgiler
Adıma kaç adet kayıtlı hat var? Sizin üzerinize birden fazla hat olabilir!
Evde bakım maaşı almak için nereye başvurulur? 2021 Evde bakım maaşı alma şartları
Bankaların güncel kredi faiz oranları 7 Haziran 2021 Pazartesi
Rüyada bilezik taktığını görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? bilezik taktığını görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Evde hasta bakım maaşı ne kadar oldu Haziran 2021?
Mehmet Saka kimdir? Mehmet Saka kaç yaşında, aslen nerelidir?
Türk Telekom nereye, nasıl şikayet edilir? SMS ile şikayet kaydı
IKEA çalışma saatleri nasıl? 2021 IKEA mağaza ve şubeleri çalışma saatleri
Merve Anlağan Kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.