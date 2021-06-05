Başkentte iğrenç olay! Kadınları uyuşturucuya alıştırıp zorla fuhuşa sürükleyen çeteye baskın!

Son dakika haberine göre Ankara’nın Eryaman bölgesinde günübirlik kiralık evlerde kadınların uyuşturucu madde kullanmaya teşvik edildiği, zorla fuhşa yönlendirildiği ve elde edilen gelirle tekrar uyuşturucu temin edilerek sokak satıcılarına dağıtıldığı yönünde iddialar yer aldı.

Eryaman halkı iğrenç olayı duymasının ardından korku yaşarken birçok şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Kadınlar polis merkezlerinde ifade verirken uyuşturucu vererek fuhuşa zorlandıklarını söyledi.

İlçe Emniyet Müdürü Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, korkunç iddialar sonrası operasyon planı düzenledi.

Etimesgut, Sincan, Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde 14 adrese eş zamanlı baskın düzenlenirken 5 şüpheli gözaltına alındı. 35 kişi uyuşturucu madde bulundurduğu için hakkında işlem başlatılırken şüpheliler adliyeye sevk edildi.

145 gram metamfetamin, 25 gram eroin, 39 gram toz esrar, 98 uyuşturucu hap, 3 uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam tüp ve hassas terazi ele geçirildi. Korkunç olay Ankara polisleri tarafından kontrol altına alınırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.