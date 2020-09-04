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Başkent Ankara'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Vali Şahin açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ankara'da korona virüs vaka sayılarının İstanbul'u geçtiğini açıklamasıyla birlikte akıllara Ankara'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? sorusunu getirdi.. Vali Vasip Şahin açıkladı..

04 Eylül 2020 Cuma 13:13
Başkent Ankara'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Vali Şahin açıkladı
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Korona virüs vaka sayılarında ikinci pik yaşanmasıyla birlikte bir çok ilimizde alarm verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin geçtiğimiz gün yapılan bilim kurulu toplantısı sonrasında Başkent Ankara'da korona virüs vaka sayılarının Megakent İstanbul'u geçtiğini açıkladı.

Bu açıklama sonrasında Ankara için özel tedbirler alınacak mı soruları akıllara geldi ve konuyla ilgil olarak Ankara Valisi Vasib Şahin önemli açıklamalarda bulundu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK MI?


Akıllara ilk gelen Ankara'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı ? sorusuna Vali Şahin şu anda böyle bir kısıtlamanın gündemde olmadığını, bu durumun bir an evvel kurallara uyularak düzeltilebileceğini açıkladı. Şahin ayrıca bu durumun bakanlık ile istişare edildiğini, kamuda da esnek çalışmaya geçildiğini vurguladı ve bazı vatandaşlar için ek tedbirlerin alınacağını sözlerine ekledi.

ANA KONUMUZ POZİTİF KİŞİLERİN İZOLESİ

Vali şahin diğer yandan da Başkent'in tüm ilçelerinde denetlemelerin yoğun bir şekilde yapıldığını ve amaclarının farkındalık oluşturmak olduğunu vurguladı.Şu anda yapılan denetlemelerin ana konusunun kovid 19 pozitif olan kişilerin evlerinde izole edilmesinin sağlanması olduğunu açıkladı.

Valilik'ten yapılan son açıklamada Bakanlık genelgesi ile Ankara ve tüm ilçelerinde kına,nişan vb etkinliklerinin yasaklandığı sadece düğünlere 1 saat izin verildiği duyuruldu.

 



Son Güncelleme: 04.09.2020 13:13
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