Başkent Ankara'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Vali Şahin açıkladı

Korona virüs vaka sayılarında ikinci pik yaşanmasıyla birlikte bir çok ilimizde alarm verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin geçtiğimiz gün yapılan bilim kurulu toplantısı sonrasında Başkent Ankara'da korona virüs vaka sayılarının Megakent İstanbul'u geçtiğini açıkladı.
Bu açıklama sonrasında Ankara için özel tedbirler alınacak mı soruları akıllara geldi ve konuyla ilgil olarak Ankara Valisi Vasib Şahin önemli açıklamalarda bulundu.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK MI?
ANA KONUMUZ POZİTİF KİŞİLERİN İZOLESİ
Vali şahin diğer yandan da Başkent'in tüm ilçelerinde denetlemelerin yoğun bir şekilde yapıldığını ve amaclarının farkındalık oluşturmak olduğunu vurguladı.Şu anda yapılan denetlemelerin ana konusunun kovid 19 pozitif olan kişilerin evlerinde izole edilmesinin sağlanması olduğunu açıkladı.
Valilik'ten yapılan son açıklamada Bakanlık genelgesi ile Ankara ve tüm ilçelerinde kına,nişan vb etkinliklerinin yasaklandığı sadece düğünlere 1 saat izin verildiği duyuruldu.