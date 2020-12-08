Başkent Ankara'da otomobil parçası hırsızları kıskıvrak yakalandı!

Başkent Ankara’da araçlardan hırsızlık yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar.
Yapılan değerlendirmeler ardından 4 otomobil koltuğu, teyp, 4 adet hoparlör, 2 adet araç farı, 2 adet dikiz aynası, 2 adet akü ve direksiyon bulundu. El konulan malzemeler mağdur olan vatandaşlara teslim edildi.
M.E ile R.B’nin ise hırsızlık yaparken kullandıkları aracın sürücü belgesi, muayenesi ve sigortasının olmadığının tespit edilmesi sonrasında 2.893 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar.
Son Güncelleme: 08.12.2020 15:02