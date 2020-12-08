Başkent Ankara'da otomobil parçası hırsızları kıskıvrak yakalandı!

Başkent Ankara’da araçlardan hırsızlık yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya bakıldığında, Altındağ’da Karacaören Mahallesi Sanayi Sitesi’nde 4 Aralık tarihinde farklı iş yerlerinde yer alan araçlardan hırsızlık yapıldığı yönünde bir ihbar alındı. Bu ihbar ardından gerekli çalışmaları başlatan Ankara İl Jandarma Komutanlığı, kamera kayıtları üzerinde incelemeler yaparak hırsızlığı M.E ve R.B’nin gerçekleştirdiğini plakası tespit edilen araç sayesinde belirledi. Teknik takip ardından M.E ile R.B, hırsızlık yaptıkları malzemeler ile beraber Altındağ Karapürçek Mahallesi’nde kıskıvrak yakalandılar.

Yapılan değerlendirmeler ardından 4 otomobil koltuğu, teyp, 4 adet hoparlör, 2 adet araç farı, 2 adet dikiz aynası, 2 adet akü ve direksiyon bulundu. El konulan malzemeler mağdur olan vatandaşlara teslim edildi.

M.E ile R.B’nin ise hırsızlık yaparken kullandıkları aracın sürücü belgesi, muayenesi ve sigortasının olmadığının tespit edilmesi sonrasında 2.893 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar.