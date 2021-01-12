Başkent Ankara'da halk ekmek kaç lira?

Başkentte halk ekmek fiyatları zam sonrası ne kadar olduğu merak ediliyor. Halk ekmeğine zam gelmeden önce 1 TL’ye satılmaktaydı. Peki gelen zam sonrası halk ekmeği kaç TL oldu?

’da halk ekmeğine gelen zam?

Halk ekmeği 250 gramı 1 TL’den satılmaktaydı. 4 Ocak 2021 tarihiyle gelen zam ile birlikte halk ekmeği 1.25 TL’den satılacağı netlik kazandı. Günde 800 bin ekmeğin satılmasında maliyetteki artış sebebi olduğu açıklandı. Halk Ekmek Genel Müdürlüğü’ndeki açıklamaya göre;

“ Üretim maliyetindeki artış sebebiyle zararı uzun süre göğüsledik. Gelinen son nokta ile un, maya, işçi maliyeti ve diğer giderlerin artışı %30’u aştığından tolare edilmeyecek noktaya ulaşmasından dolayı halk ekmek fiyatı gözden geçirilmesi zorunlu kılmıştır” sözleri yer alıyor.

