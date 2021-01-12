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Başkent Ankara'da halk ekmek kaç lira?

Başkentimiz Ankara’da birçok kişinin severek aldığı halk ekmeğe gelen zam sonrası ne kadar zam aldığı araştırma konusu haline geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından satışa sunulan halk ekmeklere gelen zam 2021 yılında ne kadar artış gösterdi ve kaç TL olduğu merak edilmektedir.

12 Ocak 2021 Salı 19:22
Başkent Ankara'da halk ekmek kaç lira?
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Başkentte halk ekmek fiyatları zam sonrası ne kadar olduğu merak ediliyor. Halk ekmeğine zam gelmeden önce 1 TL’ye satılmaktaydı. Peki gelen zam sonrası halk ekmeği kaç TL oldu?

Ankara’da halk ekmeğine gelen zam?

Halk ekmeği 250 gramı 1 TL’den satılmaktaydı. 4 Ocak 2021 tarihiyle gelen zam ile birlikte halk ekmeği 1.25 TL’den satılacağı netlik kazandı. Günde 800 bin ekmeğin satılmasında maliyetteki artış sebebi olduğu açıklandı. Halk Ekmek Genel Müdürlüğü’ndeki açıklamaya göre;

“ Üretim maliyetindeki artış sebebiyle zararı uzun süre göğüsledik. Gelinen son nokta ile un, maya, işçi maliyeti ve diğer giderlerin artışı %30’u aştığından tolare edilmeyecek noktaya ulaşmasından dolayı halk ekmek fiyatı gözden geçirilmesi zorunlu kılmıştır”  sözleri yer alıyor.



Son Güncelleme: 12.01.2021 19:22
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Anahtar Kelimeler:
BaşkentAnkaraBüyükşehir BelediyesiHalk EkmekGenel MüdürlükAçıklama
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