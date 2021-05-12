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Başkan Yavaş, Ramazan Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan Bayramı’nı yayımladığı mesaj ile kutladı. İşte Başkan Yavaş’ın Ramazan Bayramı mesajı…

12 Mayıs 2021 Çarşamba 23:14
Başkan Yavaş, Ramazan Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı
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ABB Mansur Yavaş, Ramazan Bayramı’nı kutlamak için yayımladığı mesajında, “Sevgili ailem, mübarek Ramazan ayının ardından iyilik ve güzelliklerin filizlendiği bir bayrama daha aziz milletimiz ve Ankaralılar ile birlikte erişmenin büyük mutluluğunu yaşıyorum. Bayramın dünyamız, ülkemiz ve Ankara’mız için hayırlara, mutluluğa, sağlığa ve hiç tükenmeyen yaşama sevincine vesile olmasını temenni ediyorum. Ramazan Bayramı öncesinde pandemi nedeniyle alınan tam kapanma kararı sonrası, Ankara Büyükşehir Belediyemiz kent genelinde teyakkuza geçmiştir. Kapanan esnaf temsilcileri ve ihtiyaç sahibi ailelerimize 100 milyon TL’lik destek paketi açıklanmış, gerek nakdi gerekse gıda desteği süreç boyunca devam etmiştir. Bu yıl yeniden başladığımız ‘6 Milyon Tek Yürek’ kampanyamıza Ramazan ayı boyunca hayırsever vatandaşlarımız tarafından 25 milyon TL’ye yakın bir destekte bulunulmuştur. Dayanışma kervanımıza katılan ve kampanyamıza destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. ‘İftar Ver’ dışındaki tüm kampanyalarımız devam edecek, Ankara dayanışma ile iyiliği yaymayı sürdürecektir. Bir yandan bu destekler sürerken bir yandan da zabıta ekiplerimiz bayram öncesinde kent genelinde gıda denetimlerinde bulunmuş, sağlık ekiplerimiz ise halk ekmek şubelerinden toplu taşıma araçlarına kadar birçok bölgede yoğun dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirmiştir. Şehitliklerimiz başta olmak üzere ortak alanlar ile tüm merkez ve ilçe mezarlıklarında bakım işlemleri tamamlanmıştır. Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca Fen İşleri ekiplerimiz yaklaşık 315 bin ton asfalt serimi yaparak Başkent’in yollarını yenilemiş, çevre ekiplerimiz bakım, budama ve çiçeklendirme çalışması yapmış, EGO ekiplerimiz metrolarda 25 yıldır ihmal edilen ray yenileme çalışmaları gerçekleştirmiş, ASKİ ekiplerimiz ise kentin dört bir yanında yeni imalat ve bakım çalışmaları sürdürmüştür” ifadelerine yer verdi.

“Çocukların temiz yüreklerine kimsenin gölge etmemesini diliyorum”

Başkan Yavaş, mesajında Doğu Türkistan ile Kudüs’te yaşanan zulme biran önce son verilmesini temenni ederek şu ifadeleri kullandı:

“Bayram süresinde de sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti bulunan vatandaşlarımız, EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecekler. Başkent 153 hattımız vatandaşlarımızın talep ile şikayetlerini çözüme kavuşturmak, ASKİ ile itfaiye ekiplerimizle ANFA Güvenlik personelimiz de olası sorunlara müdahale etmek için görevlerinin başında olacaklar. Değerli hemşehrilerim, Ramazan Bayramı’nda başta Doğu Türkistan ile Kudüs olmak üzere, mazlumların ve masumların zulme uğradığı bütün coğrafyalarda yaşanan olayların son bulmasını temenni ediyor, çocukların temiz yüreklerine kimsenin gölge etmemesini diliyorum. Bu noktada Yunus’un Anadolu’dan yükselttiği ’Zulüm ile abat olanın akıbeti berbat olur’ sesinin altını çiziyorum. Zulmü yapanlar ile aracılık edenleri bir kene daha telin ediyor, Ramazan Bayramı’yla beraber bütün dünyada mutluluk ile sevincin egemen olduğu günlere kavuşmayı yürekten arzuluyorum. Tam kapanma sürecini geride bıraktığımızda elleri öpülesi büyüklerimiz ile, dünyamızı aydınlatan çocuklarımızla, hasret duyduğumuz sevdiklerimi ile tekrardan kavuşacağımız günleri hasretle çekiyor; şehit ailelerimizin, kahraman gazilerimizin, sağlık çalışanlarımızın ve aziz milletimizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum.”


Son Güncelleme: 12.05.2021 23:14
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Anahtar Kelimeler:
BaşkanYavaşRamazanBayramıMesaj
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