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Başkan Erdoğan duyurmuştu! O ilde normalleşme başlıyor..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamasında illerde görülen vaka durumlarına göre normalleşme kararlarının alınabileceğini duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından Bartın Valiliği, pandemi ile ilgili kurulan il koordinasyon toplantısı sonrasında 1 Mart tarihinden itibaren yüz yüze eğitimin başlayacağını ve 65 yaş ve üzeri vatandaşlar pazar yeri kısıtlamalarının kaldırılmasına karar verdi.

20 Şubat 2021 Cumartesi 14:58
Başkan Erdoğan duyurmuştu! O ilde normalleşme başlıyor..
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Koronavirüs salgınıyla ilgili sürecin değerlendirildiği Kabine toplantısı sonrasında, alınan kararlar ile ilgili bilgilendirmeler yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, illerde kademeli olarak normalleşme sürecine geçilmesine karar verildiği ve bu durumunda il bazlarında vaka durumlarının öne çıkarılarak uygulanacağını bildirmişti.

Bu açıklamaların ardından il koordinasyon kurulun toplantısı düzenleyen Bartın Valisi Sinan Güner, toplantıda vaka sayılarını değerlendirmeye alarak bir karar aldılar. Alınan kararda 1 Mart'tan itibaren il genelinde bulunan tüm okullarda yüz yüze eğitime geçileceği kaydedilirken eğitimin 5 gün olarak gerçekleştirileceği belirlendi.

Haftada 5 gün eğitim görecek olan 1, 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıfların yanı sıra 5, 6, 7, 9, 10 ve 11'inci sınıfların ikişerli gruba ayrılacağı ve ilk grupların pazartesi ve salı günleri, ikinci grupların ise perşembe ve cuma günleri eğitim için okula gitmeleri kararlaştırıldı.

Okullarda hijyen adı altında gerçekleştirilecek olan dezenfeksiyon işlemlerinin Çarşamba günü yapılması toplantıda alınan kararlar arasında yer alırken öğrencilere hizmet veren kantinlerde masa ve sandalyelerin kaldırılarak yoğunluk olmaması kaydıyla temel ihtiyaçların kısa sürede temin edilmesinin sağlanacağı ifade edildi.

Bartın Üniversitesi için ise bahar döneminde yapılacak olan teorik eğitimlerin, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda çevrimiçi yapılacağı uygulamalı eğitimlerin ise tedbirlerin sağlanmasının ardından mümkün olan en uygun şartlar altında kademeli olarak yüz yüze yapılacak.

 



Son Güncelleme: 20.02.2021 14:58
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Anahtar Kelimeler:
BARTINNormalleşme AdımlarıYüz Yüze Eğitim
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