Başika üssünü kim hedef aldı? Başika Türk üssüne kim saldırdı?

Irak’ın kuzeyinde bulunan Türk üssüne roketli saldırı gerçekleşti. Saldırı sonucunda 1 askerimiz şehit oldu. Konuya ilişkin açıklama Erbil ve Ankara’dan yapıldı. Şehit haberini Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Türk Üssü Başika’da bulunmaktadır. 3 roket saldırısında,roketlerden biri üsse diğer ikisi ise köye düştü. Üsse düşen roket sonucunda topçu uzman çavuş Hacı Halil Kızılay şehit oldu. Köye düşen roketler sonucunda da bir çocuk yaralandı.

Saldırının ardından bölgeye bir SİHA gönderildi. Milli Savunma Bakanlığı,gerekli tedbirin alındığını söyledi. Saldırıya ilişkin açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımda,bu hain saldırının karşılıksız kalmayacağını ve karşılığının verileceğini aktardı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Masrur Barzani de gerçekleşen saldırıyı kınadı. Masrur Barzani ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu acil görüşme gerçekleştirdi. Barzani ,bu konuşmada başsağlığı dileklerini iletti.

Milli Savunma Bakanı,Meclis Başkanı ve bakanlar sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayınladı. Şehit olan askerin haberi Ankara Polatlı’ya ailesine ulaştı. Aile evine Türk bayrağı astı.