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Başika üssü nerededir? Başika üssü ne zaman kuruldu, neden önemli? Başika üssü haritadaki yeri

Musul operasyonuna dair tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz. Başika’nın yeri ve Türkiye için önemini haberimizden öğrenebilirsiniz.

15 Nisan 2021 Perşembe 18:03
Başika üssü nerededir? Başika üssü ne zaman kuruldu, neden önemli? Başika üssü haritadaki yeri
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Irak Musul’a 25 km mesafe uzaklıkta olan Başika’da Türk askerleri Peşmerge güçlerine eğitim vermişlerdi. Alınan bilgilere bakılırsa peşmerge Başika’yı DAEŞ’in elinden aldı. Musul operasyonuna dair detaylar merak konusu oldu. Başika’nın nerede yer aldığı merak konusu oldu. Başika’nın aynı zamanda Türkiye için olan öneminin de tam olarak ne olduğu araştırıldı. Başika’nın nerede yer aldığı ve Türkiye için önemi açıklandı.

 

Başika nerede bulunuyor?

Irak’ın Musul kentine yaklaşık 25 km uzaklıkta bulunmakta. Başika Bölgesi içerisinde Türk ordusu peşmergeyi bir kampta eğitmişti. Yüzyıllar öncesine dayanan geçmişiyle Asur yerleşimi olarak kabul edilmekte olan Başika, “Bet” yani ev ve “Aşika” yani Aşıklar kelimelerinden türetilerek Aşıklar Evi anlamına gelmektedir. Zeytin ağaçlarının bolca bulunduğu Başika’da birçok Süryani ve Müslüman’da bulunmakta.

DEAŞ, Başika’yı 2014 yılının Haziran ayında ele geçirmesinin ardından “Dua” olarak yeniden adlandırmıştı. “Dua” adı ise 2007 yılında Başika’nın meydanında dini İslam olduğu için recmedilerek öldürülmüş olan Dua Halil Esvad adındaki genç kızdan gelmekte.

 

Türkiye için neden önemli?

IŞİD’in Haziran 2014’te Musul’u kontrol altına alışıyla beraber tüm dünya için büyük bir önem teşkil etmeye başladı. Suriye’de yer almadan önce Irak’ta, El Kaide’nin uzantısı olarak doğmuştu IŞİD. Irak’ın kuzeyinde bulunmakta olan Musul ise ülkenin Suriye’ye olan bağlantısı üzerinde büyük bir önem teşkil etmekte. Musul IŞİD’den temizlendiği takdirde hem terör örgütleri zarar görecek hem de Suriye ve Irak’ı bağlamakta olan ağa büyük bir darbe niteliğinde olacak.

Türkiye dahil olmak üzere Uluslararası Koalisyon güçleri IŞİD’i Musul’dan temizleme planları üzerine çalıştılar. Irak ordusu ve peşmerge Amerika Birleşik Devletleri’nin desteği ile birlikte eğitim görmekteydi. Bu bölge içerisinde iki yıldır peşmerge eğitimi adına bir Türk birliği de yer almaktaydı.

 

Daeş saldırdı

Türk askerleri Başika üzerinden geri çekildiler. Bazı gazeteler de askerlerin Türkiye yerine Irak’ın kuzeyinde bulunan farklı bir askeri kampa yerleştiğini söylemekte.

Bunu Kuzey Irak Bölge Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin sağladığı belirtiliyor. IŞİD kampa saldırdı. Musul Ulusal Muhafızlarından iki asker öldürüldü. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden, Türkiye'nin askerlerini geri çekmesinin gerekli olduğunu dile getirdi.

Bunlar üzerine Türkiye’nin Başika’da ne yaptığı merak konusu oldu. Yeni asker sevkiyatlarının neden gerekli olduğu ve niçin sevkiyata gerek duyulduğu soruldu. Soruların yanıtını BBC Türkçe adına yanıtlayan kişilerden birisi Nivona Valisi ve şu an Başika’da bulunan kamptan sorumlu olan komutan Athil al-Nujaifi’ydi.



Son Güncelleme: 15.04.2021 18:03
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Anahtar Kelimeler:
MusulBaşikaBaşika üssü
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