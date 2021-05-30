Başbakan Johnson’un gizli evliliği İngiltere’de şaşkınlık yarattı

İngiltere Başkanı Boris Johnson çocuğunun da annesi olan 33 yaşındaki Carrie Symonds ile evlendiği ortaya çıktı. Dün gizli bir tören ile evlenen Johnson İngiltere’de bomba etkisi yarattı.

İngiltere’de en çok okunan gazetesi Mail on Pazar’in özel haberine göre 30 kişilik bir sade tören ile evlenen Johnson 199 yıl sonra ilk kez bir başbakan aktif olarak görevdeyken evlenerek tarih yazdığı ortaya çıktı.

Eski eşi Marina Wheeler ile 25 yıl süren evliliğini 2018 yılında bitiren Başbakan, 2018 yılının sonlarına doğru Symonds ile ilişkisi olduğu öğrenilmişti.

2012 yılında Londra Belediye Başkanı olduğu yerel seçimlerde kampanyayı yürüten ekipte yer alan şu an ki eşi Symonds 2020’de Johnson ile bir bebekleri oldu.



