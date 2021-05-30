Başbakan Johnson’un gizli evliliği İngiltere’de şaşkınlık yarattı

İngiltere Başkanı Boris Johnson çocuğunun da annesi olan 33 yaşındaki Carrie Symonds ile evlendiği ortaya çıktı. Dün gizli bir tören ile evlenen Johnson İngiltere’de bomba etkisi yarattı.
İngiltere’de en çok okunan gazetesi Mail on Pazar’in özel haberine göre 30 kişilik bir sade tören ile evlenen Johnson 199 yıl sonra ilk kez bir başbakan aktif olarak görevdeyken evlenerek tarih yazdığı ortaya çıktı.
2012 yılında Londra Belediye Başkanı olduğu yerel seçimlerde kampanyayı yürüten ekipte yer alan şu an ki eşi Symonds 2020’de Johnson ile bir bebekleri oldu.
Son Güncelleme: 30.05.2021 22:13