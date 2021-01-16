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Başakşehir'de sürücü boş yolda kaza yaptı! Sürücü aracı ile çukura düştü!

İstanbul Başakşehir'de gerçekleşen olayda sokağa çıkma kısıtlamalarında evine giden sürücü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek belediyenin açtığı çukura düştü. Yaşanan olay sonrasında sürücü yara almadan kurtulurken araç çukurdan uzun uğraşlar sonucunda çıkarılabildi.

16 Ocak 2021 Cumartesi 17:56
Başakşehir'de sürücü boş yolda kaza yaptı! Sürücü aracı ile çukura düştü!
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İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu saatlerde boş yolda bir araç çukura düşerek kaza yaptı. Sürücü kaza sonucunda yara almazken araç uzun uğraşlar sonucunda çukurdan çıkarıldı.

Yaşanan olay İstanbul Başakşehir’de saat 14.00 civarında gerçekleşti. Atilla Altıkat Caddesinde yaşana kazada 34 VT 0828 plakalı araç sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek Başakşehir Belediyesinin yaptığı refüj çalışma alanına girdi. Belediye tarafından açılan çukura düşen araç sonrasında ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Olay yerine çekici, polis ve sağlık ekipleri gönderilirken sürücünün yara almaması sevindirdi.



Son Güncelleme: 16.01.2021 17:56
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulBaşakşehirÇukurKazaAraçDüştü
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