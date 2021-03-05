Başakşehir'de bir kadın evinin önünde katledildi!

Korkunç olay, akşam saatlerinde Başakşehir ilçesine bağlı Başak Mahallesi’nde meydana geldi. Apartman sakinleri, sitede yankılanan silah seslerini duyunca dışarı çıktı. Vatandaşlar, 46 yaşındaki komşuları Nebahat Kurt’u başından vurulmuş bir şekilde yerde yatarken buldu.

Bir kadın daha katledildi!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bir çocuk annesi kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise cinayetin işlendiği yerde 1 mermi kovanı buldu. Ekipler, Nebahat Kurt’u emekli başçavuş olan kocası Emrullah Kurt’un öldürdüğünden şüpheleniyor. Bu iddiayı güçlendiren detay ise Emrullah Kurt’un bir anda ortadan kaybolması oldu.

Annesini görünce baygınlık geçirdi

Acı haberi alan Nebahat Kurt’un kızı ve annesi olay yerinde baygınlık geçirdi. Polis ekipleri, annesinin cansız bedenini görmek isteyen kızını güçlükle sakinleştirdi.