Başakşehir'de bir kadın evinin önünde katledildi!

Korkunç olay, akşam saatlerinde Başakşehir ilçesine bağlı Başak Mahallesi’nde meydana geldi. Apartman sakinleri, sitede yankılanan silah seslerini duyunca dışarı çıktı. Vatandaşlar, 46 yaşındaki komşuları Nebahat Kurt’u başından vurulmuş bir şekilde yerde yatarken buldu.
Bir kadın daha katledildi!
Annesini görünce baygınlık geçirdi
Acı haberi alan Nebahat Kurt’un kızı ve annesi olay yerinde baygınlık geçirdi. Polis ekipleri, annesinin cansız bedenini görmek isteyen kızını güçlükle sakinleştirdi.
Son Güncelleme: 05.03.2021 01:37